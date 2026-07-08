Via Lamarmora, fogna a cielo aperto da giorni: protestano i residenti tra cattivi odori e rischi per la sicurezza

Una lunga colata di liquami fognari si estende ormai da diversi giorni lungo via Lamarmora, suscitando la crescente indignazione dei residenti, che denunciano una situazione divenuta ormai insostenibile. Nonostante le ripetute segnalazioni agli enti competenti, riferiscono i cittadini, non sarebbero ancora stati eseguiti interventi risolutivi.

A preoccupare non sono soltanto il forte disagio causato dai cattivi odori, aggravati dalle elevate temperature di questi giorni, ma anche i possibili rischi per la sicurezza. «Con il caldo afoso l'aria è diventata irrespirabile», lamentano alcuni residenti, evidenziando come la permanenza all'esterno sia ormai particolarmente difficile. Non meno importante è l'aspetto legato alla viabilità. Il liquame che si riversa sulla carreggiata rende infatti scivoloso il manto stradale, aumentando il pericolo soprattutto per motociclisti e ciclisti, che potrebbero perdere aderenza e cadere.

Tra i cittadini cresce inoltre il timore che il ritardo nella risoluzione del problema possa essere dovuto a un «rimpallo di responsabilità tra parte pubblica e parte privata», con il risultato che la situazione continua a protrarsi senza una soluzione concreta. La richiesta dei residenti è chiara: un intervento tempestivo che elimini la perdita e ripristini condizioni di sicurezza e igiene lungo la strada. «Quanto ancora bisognerà aspettare prima che qualcuno metta mano a una situazione diventata ormai intollerabile?», è la domanda che, in queste ore, molti continuano a porsi.