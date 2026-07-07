Morte della 58enne in via Hope a Sanremo, nuovi sopralluoghi dei Carabinieri e cassonetti passati al setaccio (Foto e Video)

Proseguono senza sosta le indagini sulla morte di Lorella Capano, la 58enne milanese trovata senza vita nella tarda serata di ieri nell'appartamento di via Hope, a Sanremo, dove stava trascorrendo un periodo di vacanza. Poco prima delle 15 di oggi i Carabinieri sono tornati nella zona dell'abitazione per effettuare nuovi accertamenti. I militari hanno concentrato l'attenzione non solo sull'appartamento e sulle aree circostanti, ma hanno anche passato al setaccio tutti i cassonetti dell'immondizia presenti nella zona, alla ricerca di eventuali elementi utili a ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti alla morte della donna.

Nel frattempo prosegue anche l'attività investigativa in caserma. Il figlio 22enne della vittima, che nella serata di ieri aveva dato l'allarme dopo non essere riuscito a entrare nell'abitazione, è stato interrogato fino alle 14 nella caserma dei Carabinieri di Villa Giulia, dal pubblico ministero nell'ambito degli accertamenti in corso.

Al momento non è ancora dato sapere se il giovane sarà o meno iscritto nel registro degli indagati. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sull'inchiesta, coordinata dalla Procura di Imperia, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire la dinamica della morte della donna e verificare ogni elemento utile alle indagini.