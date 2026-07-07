Donna di 58 anni trovata morta in casa a Sanremo: indagano i Carabinieri, non esclusa l'ipotesi dell'omicidio

Una donna di 58 anni è stata trovata morta, ieri sera poco prima delle 23. Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco di Sanremo, che hanno sfondato la porta, trovando la donna ormai senza vita. Non è purtroppo servito l’intervento del personale medico del 118 e dell’ambulanza. Secondo le prime informazioni la donna sarebbe stata soffocata, visto che riporta alcuni segni di violenza al collo.

L'inchiesta è affidata ai carabinieri, che operano sotto il coordinamento della Procura di Imperia. L'allarme è scattato nella tarda serata, intorno alle 22, quando il figlio ventenne della vittima ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco, spiegando di non riuscire ad accedere all'appartamento. Poiché la porta risultava chiusa dall'interno, i pompieri sono entrati passando dal balcone e hanno successivamente aperto l'ingresso dall'interno. Una volta all'interno dell'abitazione, è stato rinvenuto il corpo della donna. I primi rilievi avrebbero evidenziato lesioni al collo e ai polsi, elementi che fanno rientrare tra le ipotesi investigative anche quella dello strangolamento. In base ai primi riscontri medico-legali, il decesso sarebbe avvenuto almeno tre ore prima del ritrovamento.

Agli investigatori il figlio ha riferito di essersi allontanato da casa intorno alle 19.15 per andare a mangiare una pizza. Nell'ambito dell'attività investigativa, gli inquirenti stanno verificando ogni elemento utile alla ricostruzione dell'accaduto, compresa la posizione del figlio della vittima. Le indagini sono tuttora in corso. Questa mattina il figlio, che ha trovato ieri sera la donna ed ha dato l'allarme, è interrogato dal Pm nella caserma di Villa Giulia, in corso Inglesi. Al momento le indagini vengono svolte nel massimo riserbo.