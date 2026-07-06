Incidente sulla statale Aurelia a Riva Ligure: due auto coinvolte, quattro persone assistite e traffico nella notte (Foto)

Qualche momento di apprensione nella serata di ieri lungo la statale Aurelia, a Riva Ligure, dove poco dopo le 23 si è verificato un incidente stradale all'altezza degli scavi archeologici. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, si sono scontrati due veicoli. La dinamica del sinistro è infatti ancora al vaglio dei militari, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta sequenza dei fatti.

Complessivamente erano quattro gli occupanti delle due auto coinvolte. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e un'ambulanza della Croce Bianca di Imperia, che hanno prestato le prime cure ai feriti. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, le persone coinvolte hanno riportato soltanto lievi ferite e non si registrano conseguenze gravi.

L'incidente ha avuto inevitabili ripercussioni sulla viabilità: la statale Aurelia è rimasta bloccata per alcune decine di minuti, consentendo ai soccorritori di operare in sicurezza e alle forze dell'ordine di svolgere i rilievi prima del ripristino della normale circolazione.