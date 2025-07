Vallecrosia, lanciano sassi al treno in corsa rompendo i finestrini: passeggeri costretti a scendere a Bordighera

Lanciano sassi contro il treno in corsa spaccando i finestrini. E' successo ieri a Vallecrosia.

Il treno regionale, partito da Ventimiglia alle 13.28 e diretto a Savona, è stato costretto a far scendere i passeggeri a bordo alla stazione di Bordighera dopo aver subito gravi danni in seguito a un atto vandalico da parte di ignoti.

Indagini della polizia ferroviaria sono in corso per riuscire a risalire ai colpevoli che a Vallecrosia, probabilmente nei pressi della stazione ferroviaria, hanno lanciato dei sassi al mezzo di trasporto creando così disagi ai passeggeri che hanno dovuto prendere un altro treno per poter proseguire il loro viaggio. Fortunatamente non si sono registrati feriti.