Piano straordinario di sicurezza per Natale e Capodanno: rafforzati controlli e vigilanza in provincia di Imperia

Questa mattina al Palazzo del Governo si è riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Antonio Giaccari. L’incontro ha avuto l’obiettivo di definire strategie mirate per affrontare le esigenze legate al periodo natalizio e ai festeggiamenti di fine anno, che tradizionalmente comportano un aumento degli spostamenti e una maggiore presenza di persone in luoghi pubblici e di culto.

Alla riunione hanno preso parte i vertici provinciali delle Forze di Polizia, comprese le specialità Stradale, Ferroviaria e di Frontiera, i rappresentanti dei Comuni di Imperia, Bordighera, Diano Marina, Sanremo, Taggia e Ventimiglia, oltre al Comandante della Polizia Provinciale, ANAS, 118 e Società autostradale.

In linea con le direttive del Ministero dell’Interno e alla luce del delicato contesto internazionale, è stato disposto un rafforzamento dei servizi di vigilanza e controllo su tutto il territorio provinciale. L’attività di prevenzione, svolta in sinergia tra Forze dell’Ordine e Polizie locali, riguarderà i luoghi di maggiore afflusso: mercati natalizi, siti turistici e commerciali, stazioni ferroviarie e aree di culto.

Particolare attenzione sarà dedicata alle misure di safety e security per gli eventi che richiameranno un gran numero di persone. Prevista anche l’intensificazione dei controlli sul traffico veicolare lungo l’autostrada e le principali arterie stradali, soprattutto nelle fasce orarie più critiche.

Infine, in vista dei festeggiamenti di Capodanno, le forze di polizia concentreranno la vigilanza sulla prevenzione e sul contrasto alla produzione e vendita illegale di fuochi d’artificio, a tutela della sicurezza pubblica e privata.