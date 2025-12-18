Sanremo: fine settimana di controlli, la Polizia effettua due arresti e misure cautelari

Nel fine settimana del 13 e 14 dicembre la Polizia di Stato ha rafforzato i controlli sul territorio di Sanremo, portando a termine diversi interventi che hanno condotto a due arresti, all’applicazione di una misura cautelare a seguito di un Codice Rosso e a due provvedimenti emessi dal Questore di Imperia.

Il primo episodio si è verificato nella serata del 12 dicembre in via Martiri della Libertà, dove era stata segnalata una rissa. Gli agenti della Squadra Volante hanno trovato un cittadino nordafricano pluripregiudicato che, nonostante la presenza della Polizia, ha colpito al volto uno dei contendenti con un casco. Nel tentativo di riportare la calma, il 48enne si è scagliato contro gli operatori colpendoli con calci e pugni, causando lesioni a due agenti. L’uomo è stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale; il Tribunale di Imperia ha convalidato l’arresto e disposto per lui l’obbligo di firma tre volte a settimana presso il Commissariato di Sanremo.

Il secondo arresto è avvenuto nel pomeriggio del 13 dicembre, quando la Sezione Investigativa ha rintracciato un 22enne italiano destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Torino. L’uomo, condannato a quattro mesi e tre giorni di reclusione per reati legati agli stupefacenti, è stato associato alla Casa Circondariale di Sanremo.

Sempre il 13 dicembre, gli operatori hanno eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti di un 44enne straniero, denunciato dalla compagna per lesioni aggravate. L’uomo, in stato di alterazione alcolica, aveva aggredito la donna provocandole lesioni al volto e al corpo. Attivata la procedura di Codice Rosso, il GIP del Tribunale di Imperia ha emesso l’ordinanza cautelare, prontamente eseguita dalla Polizia.

Considerata la pericolosità del soggetto e la sua abitudine all’abuso di alcol, il Questore di Imperia ha inoltre disposto nei suoi confronti un provvedimento di Ammonimento e il divieto di accesso ai locali pubblici dalle ore 19.00 alle 06.00.