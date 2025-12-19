Sanremo: è morto a 96 anni lo storico gioielliere La Rocca, prima in via Roma e poi in via Palazzo

Se ne va l’ultimo dei grandi commercianti storici di Via Palazzo, figura simbolo di una Sanremo capace di unire tradizione, professionalità e gusto per il bello. E' morto nei giorni scorsi all'ospedale di Sanremo, nonostante i tanti tentativi dei medici di tenerlo in vita. A darne il triste annuncio sono i figli, i nipoti e l’intera famiglia.

Nato in Sicilia il 10 febbraio 1929, la sua vita è stata segnata sin da giovane dal coraggio e dalla determinazione. Lasciata la terra natale, raggiunse il fratello ad Algeri, allora colonia francese, dove intraprese con passione la professione di orologiaio presso la rinomata 'Maison Di Diò'. Qui si perfezionò come maestro orologiaio, formato nella prestigiosa scuola svizzera–francese di Besançon, acquisendo abilità e velocità tali da renderlo presto un punto di riferimento nel settore.

Ad Algeri aprì con il fratello una boutique di orologeria e gioielleria, attività raffinata e di successo che tuttavia dovette interrompere nel 1962, in seguito all’indipendenza dell’ex colonia francese. Fu allora che scelse Sanremo come nuova casa, città che aveva già conosciuto in villeggiatura, rimanendone affascinato per il clima, l’atmosfera e le opportunità commerciali. Dopo un colloquio con Monsignor Ablondi, avviò in Via Roma un laboratorio di orologeria terzista, per poi approdare definitivamente in Via Palazzo, dove aprì un negozio che sarebbe diventato negli anni un luogo simbolo. Nel 1980 il negozio venne rinnovato in collaborazione con il geometra Ciravegna, segno della sua costante visione moderna e del desiderio di offrire sempre qualità e bellezza. Con il figlio — perito gemmologo del Tribunale di Imperia — diede vita anche a un ingrosso di preziosi per le gioiellerie, attivo dal 1988 al 2002, portando sul mercato prodotti selezionati e di alto livello, fino alla creazione di linee di gioielleria marchiate 'Joel', arrivate persino sulle pagine di 'Vogue Gioiello'.

Con lui se ne va non solo un commerciante, ma un artigiano, un uomo di stile, uno dei protagonisti di quella Sanremo elegante e viva che lui stesso ha contribuito a costruire. Un pezzo di storia cittadina, fatta di lavoro instancabile, passione, competenza e dedizione alla famiglia. Ora raggiungerà la sua amata compagna di vita, che con coraggio e amore lo ha sostenuto in ogni scelta e in ogni sfida. A lui il saluto riconoscente di una città che non lo dimenticherà. I funerali si svolgeranno lunedì prossimo alle ore 10.30, nella chiesa di San Siro.