Sanremo: tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale, arrestato 49enne

Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sanremo hanno tratto in arresto un 49enne straniero, accusato di tentato furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale.

La segnalazione era giunta dal centro storico della città, dove alcuni residenti avevano notato un individuo intento a forzare la porta d’ingresso di un alloggio. Giunti rapidamente sul posto, gli agenti hanno sorpreso l’uomo mentre, con l’ausilio di un trapano e diversi arnesi da scasso, stava cercando di penetrare all’interno dell’abitazione.

Alla vista della Polizia, il soggetto ha opposto immediata resistenza: gli operatori hanno faticato a sottrargli il trapano, mentre l’uomo, in evidente stato di alterazione, ha iniziato a inveire contro di loro e a colpirli con calci e pugni. Solo l’arrivo di una seconda volante ha permesso di immobilizzarlo e condurlo negli uffici del Commissariato.

Il 49enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a stupefacenti e reati contro il patrimonio, ha mantenuto un atteggiamento ostile e aggressivo anche dopo l’arresto. Informato il Pubblico Ministero della Procura di Imperia, è stato disposto il trattenimento nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo.

Al termine dell’udienza, il Giudice del Tribunale di Imperia ha convalidato l’arresto e applicato nei confronti dell’uomo la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Imperia. L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti della zona, ma l’intervento tempestivo della Polizia ha evitato conseguenze più gravi.