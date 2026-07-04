Sanremo, tombino sfondato sulla strada per il centro raccolta rifiuti di Coldirodi: intervento urgente della Locale (Foto)

Una situazione potenzialmente molto pericolosa è stata individuata dalla Polizia Locale di Sanremo durante un servizio di controllo del territorio nella frazione di Coldirodi. La pattuglia, transitando lungo strada Monte Ortigara, che conduce al centro di raccolta dei rifiuti urbani e degli ingombranti, ha infatti notato un tombino completamente sfondato, con il rischio concreto che potesse cedere definitivamente al passaggio di qualsiasi veicolo.

La criticità riguardava il tombino di un pozzetto appartenente al canale di scolo delle acque bianche, ormai in procinto di precipitare sul fondo, rappresentando un serio pericolo per la circolazione.

Di fronte alla situazione, gli agenti hanno immediatamente richiesto l'intervento della reperibilità comunale, giunta rapidamente sul posto. «La priorità è stata mettere in sicurezza l'area nel più breve tempo possibile», è quanto emerge dall'intervento effettuato.

Gli operatori comunali hanno quindi provveduto a delimitare la zona con nastro di sicurezza e ad installare idonea segnaletica, così da rendere ben visibile il pericolo agli automobilisti e prevenire eventuali incidenti.

«Il ripristino definitivo della tombinatura è già stato programmato per l'inizio della prossima settimana», fanno sapere dal Comune, assicurando che l'intervento risolutivo verrà eseguito nel più breve tempo possibile per ripristinare le condizioni di sicurezza lungo il tratto di strada interessato.