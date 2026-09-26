Principio di incendio in un ristorante a Sanremo e auto in fiamme a Camporosso. Notte di lavoro per i vigili del fuoco.

Gli uomini del 115 sono, infatti, intervenuti, durante la notte, per un principio di incendio in un ristorante della città dei fiori situato in via Giardini di Vittorio Veneto.

Inoltre, i vigili del fuoco sono stati anche impegnati a spegnere le fiamme che avevano avvolto un'auto, sembrerebbe all'interno di una serra, in corso della Repubblica a Camporosso. Fortunatamente, in entrambi i casi, non si sono registrati feriti.