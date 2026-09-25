Autostrade, in Liguria meno cantieri fino a Natale: sulla A10 Savona-Ventimiglia scatta lo stop natalizio

Meno cantieri e una programmazione pensata per rendere più fluida la circolazione nei mesi autunnali e durante le festività. È questo il quadro emerso dal tavolo di coordinamento convocato dal Ministero delle Infrastrutture, su richiesta della Regione Liguria, per fare il punto sulla programmazione dei lavori autostradali nel trimestre ottobre-dicembre 2026. All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, Regione, ANCI, Comune di Genova, ANAS e le concessionarie Autostrade per l'Italia, Autostrada dei Fiori e Concessioni del Tirreno. L'obiettivo condiviso è coordinare gli interventi in modo da contenere l'impatto sulla viabilità nei periodi caratterizzati da maggiori flussi di traffico. Una particolare attenzione sarà riservata alle festività e agli appuntamenti che richiameranno numerosi automobilisti. Il programma, secondo quanto illustrato al tavolo, prevede un alleggerimento complessivo dei cantieri rispetto allo stesso periodo del 2025.

Per quanto riguarda il territorio del Ponente, il capitolo più importante riguarda naturalmente la A10 Genova-Ventimiglia, arteria fondamentale per i collegamenti tra la Riviera, il capoluogo ligure e la Francia. La gestione dei lavori è affidata a Concessioni del Tirreno per la tratta Savona-Ventimiglia, che ha definito la nuova programmazione degli interventi fino alla metà di dicembre. Il piano arriva dopo la sospensione di circa un mese e mezzo dei cantieri adottata durante il periodo estivo per favorire l'esodo e la circolazione verso le località turistiche. La concessionaria ha ora previsto una ripresa delle lavorazioni, cercando tuttavia di ridurre per quanto possibile la presenza dei cantieri nei fine settimana. Una misura pensata soprattutto per limitare le ripercussioni sulla mobilità nei giorni di maggiore traffico. Non tutti i cantieri, però, potranno essere rimossi temporaneamente, soprattutto quando sono coinvolti elementi strutturali dell'autostrada o quando le lavorazioni richiedono interventi diretti sulla carreggiata.

Il principale intervento destinato a interessare la circolazione sulla A10 Savona-Ventimiglia sarà quello relativo all'adeguamento della galleria Orco, nel tratto compreso tra gli svincoli di Spotorno e Feglino, in direzione Savona. L'avvio della cantierizzazione è previsto da lunedì 28 settembre, quindi già a ridosso dell'inizio del nuovo periodo di programmazione. La configurazione scelta prevede la chiusura della carreggiata direzione Savona nel tratto interessato dai lavori e l'attivazione di uno scambio di carreggiata. Il traffico verrà quindi fatto transitare a doppio senso sulla carreggiata opposta, quella normalmente utilizzata in direzione Ventimiglia. Si tratta di una configurazione che consentirà di mantenere aperto il collegamento autostradale, ma con inevitabili modifiche alla circolazione. La rimozione del cantiere è programmata entro il periodo delle festività natalizie, quando è previsto un ulteriore alleggerimento generalizzato delle lavorazioni.

La programmazione di Concessioni del Tirreno interessa comunque l'intera tratta di competenza, dalla A10 Savona-Ventimiglia alla A12 Sestri Levante-Livorno, e tiene conto di quanto già discusso nel precedente tavolo tecnico del 16 giugno 2026. Il principio indicato dalla concessionaria è quello di intervenire sulla configurazione dei cantieri ogni volta che le condizioni tecniche lo consentono. In particolare, è prevista la rimozione delle cantierizzazioni durante i fine settimana, così da favorire gli spostamenti degli utenti e ridurre le possibili code nei giorni di maggiore affluenza. La possibilità di smontare o riconfigurare temporaneamente i cantieri dipenderà però dalla natura dei lavori. Restano infatti esclusi gli interventi che coinvolgono direttamente strutture come le solette dei viadotti o quelli che comportano la manomissione della pavimentazione e della carreggiata. In questi casi la continuità delle lavorazioni è necessaria per ragioni tecniche e di sicurezza.

Il tema della sicurezza resta infatti centrale nella programmazione complessiva della rete ligure. L'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone, intervenuto al tavolo, ha sottolineato come la riduzione dei cantieri debba essere accompagnata dalla prosecuzione degli interventi necessari per l'ammodernamento della rete. "La Liguria non può fermare il grande piano di adeguamento e ammodernamento della propria rete autostradale. Ce lo impone la oggettiva responsabilità nel pretendere una rete infrastrutturale principale totalmente in sicurezza ancor prima delle norme di legge che lo impongono", ha spiegato Giampedrone. Il programma, quindi, punta a conciliare due esigenze: da una parte garantire la prosecuzione dei lavori non più rinviabili, dall'altra evitare, quando possibile, una concentrazione eccessiva di cantieri nei periodi più delicati per il traffico. Una necessità particolarmente evidente lungo la A10, dove i flussi turistici e quelli legati agli spostamenti quotidiani si sommano lungo un'arteria caratterizzata da una conformazione spesso complessa.

Un'altra indicazione riguarda proprio la gestione dei fine settimana autunnali. Le concessionarie hanno accolto la proposta del tavolo di prolungare, dove tecnicamente possibile, la rimozione temporanea dei cantieri anche dopo la stagione estiva. Per il Ponente questo significa prestare particolare attenzione alle giornate in cui la A10 potrebbe essere interessata da consistenti movimenti di traffico tra il Piemonte, la Riviera e la Francia. L'obiettivo dichiarato è evitare che le lavorazioni programmate producano un aggravamento delle condizioni di circolazione proprio nei momenti di maggiore domanda. La presenza del cantiere della galleria Orco rappresenterà comunque uno degli elementi da monitorare con maggiore attenzione nel tratto tra Spotorno e Feglino, soprattutto per gli effetti dello scambio di carreggiata sulla fluidità del traffico. Il cronoprogramma indica come termine dell'intervento il periodo natalizio, con una nuova fase di alleggerimento prevista proprio in concomitanza con le festività.

Il calendario generale della Liguria prevede infatti un'ulteriore riduzione dei cantieri in occasione del ponte dell'Immacolata. Il piano entrerà poi nella fase più significativa con la pausa di fine anno: dal 22 dicembre è prevista la rimozione anche dei cantieri maggiormente impattanti, che resteranno sospesi fino a dopo l'Epifania. Si tratta di una finestra temporale particolarmente importante anche per la A10, considerando i movimenti turistici e familiari legati alle festività natalizie e di inizio anno. Prima di arrivare alla pausa di Natale, il tavolo di coordinamento tornerà comunque a riunirsi per definire la programmazione dei primi mesi del 2027, fino alla pausa primaverile in prossimità dei ponti pasquali. La gestione dei lavori sarà quindi nuovamente calibrata in funzione dei flussi attesi e dell'avanzamento degli interventi.

Il quadro complessivo illustrato dalla Regione evidenzia quindi una riduzione della pressione dei cantieri rispetto all'autunno dello scorso anno, senza però interrompere il programma di manutenzione e ammodernamento della rete. Sulla A10 Savona-Ventimiglia il punto più delicato sarà la gestione della galleria Orco, con lo scambio di carreggiata previsto dal 28 settembre e la conclusione programmata entro Natale. Parallelamente, Concessioni del Tirreno lavorerà alla rimodulazione delle altre cantierizzazioni, cercando di liberare l'autostrada nei fine settimana quando le caratteristiche degli interventi lo permetteranno. La parola d'ordine resta dunque programmazione, con l'obiettivo di evitare sovrapposizioni e garantire la maggiore fluidità possibile. Per gli automobilisti del Ponente, le prossime settimane saranno quindi caratterizzate da una A10 ancora interessata da lavori, ma con un calendario costruito per contenere, per quanto possibile, l'impatto sulla circolazione.