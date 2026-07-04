Ventimiglia, cede la ringhiera e vola di sotto: scattano i soccorsi su Lungo Roia Gerolamo Rossi (Foto)

Cede la ringhiera e vola di sotto finendo nel fiume. Mobilitazione di soccorsi in serata sul Lungo Roia Gerolamo Rossi a Ventimiglia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un'automedica, un'ambulanza della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia al Mare e la polizia. E' stato allertato anche l'elisoccorso Grifo 01.

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che una persona, che pare fosse appoggiata alla ringhiera, sia caduta di sotto, nel letto del fiume Roia, riportando diversi traumi. La dinamica esatta dell'accaduto è al vaglio delle forze dell'ordine.

Il ferito, dopo essere stato recuperato e tirato su con una barella dagli uomini del 115, è stato affidato alle cure dei soccorritori e poi elitrasportato all'ospedale di Santa Corona a Pietra Ligure.