È iniziato il Sanremo Street Music Festival: due giorni di musica dal vivo nel cuore della città (Foto e video)

Le strade di Sanremo si sono trasformate in un grande palcoscenico a cielo aperto: è partita questa sera la prima edizione del Sanremo Street Music Festival, evento nazionale dedicato ai migliori talenti emergenti della musica di strada. Il festival animerà il centro cittadino fino a domani, sabato 5 luglio, con una finale prevista alle 21.30 in piazza Borea d’Olmo.

Ideato per valorizzare la musica dal vivo e celebrare la creatività artistica, il festival ha preso il via intorno alle 19.30 con le esibizioni di 16 artisti selezionati tramite una call nazionale sulla piattaforma The Open Stage. I musicisti, provenienti da tutta Italia, si alterneranno nelle fasce orarie 18.30–20.30 in quattro postazioni nel centro cittadino: via Matteotti 2, via Matteotti 138, via Escoffier 42 e piazza Borea d’Olmo.

Il pubblico potrà ascoltare brani originali e reinterpretazioni dal vivo, partecipando attivamente alla selezione dei finalisti: basterà inquadrare un QR code presente in ciascuna postazione per esprimere la propria preferenza. Una giuria tecnica sceglierà poi i quattro finalisti che si sfideranno domani sera nella finalissima.

“Questo festival – aveva spiegato nei giorni scorsi l’assessore al turismo Alessandro Sindoni – nasce con l’obiettivo di offrire visibilità agli artisti di strada e confermare Sanremo come ‘Città della Musica’, capace di innovare e accogliere nuove forme di espressione artistica. Ringrazio l’ufficio turismo per il lavoro svolto con grande impegno e professionalità”.

La serata conclusiva di sabato 5 luglio, in programma in piazza Borea d’Olmo dalle 21.30 alle 23.30, assegnerà al vincitore la produzione di un brano professionale e, se in possesso dei requisiti, l’accesso diretto ad Area Sanremo. Ma non solo: nel corso della finale sarà anche presentato ufficialmente il nuovo servizio digitale “OpenStage”, che da settembre consentirà agli artisti di prenotare e gestire in autonomia le esibizioni in città.

Una svolta tecnologica e organizzativa già adottata in altre città italiane come Milano, Verona, Torino, Lucca e Como, e che a Sanremo sarà supportata dalla recente approvazione del nuovo regolamento comunale sull’arte di strada.

Il Sanremo Street Music Festival si candida così a diventare un nuovo appuntamento fisso dell’estate sanremese, nel segno dell’arte, dell’innovazione e dell’inclusione.