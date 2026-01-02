Performer Cup TV: la Liguria protagonista nella quarta edizione su Rai Italia

È andata in onda dal 23 al 31 dicembre, in diretta su Rai Italia per l’Europa e il resto del mondo, la quarta edizione italiana di Performer Cup TV, il programma televisivo dedicato alle Arti Sceniche e Performative che abbraccia canto, danza, recitazione e arti circensi acrobatiche, con competizioni suddivise tra solisti, duo e compagnie di diverse dimensioni. Un format di respiro sempre più internazionale, che ha già celebrato anche la sua prima edizione mondiale, coinvolgendo ben 36 Paesi.

Le puntate sono ora disponibili su RaiPlay e vedono tra le protagoniste anche le squadre regionali italiane, tra cui spicca ancora una volta la Liguria, confermatasi tra le realtà più attive e competitive del panorama nazionale. A rappresentare la regione è stata una squadra capitanata dal cantante savonese Marco Caudullo, affiancato da un gruppo eterogeneo e altamente qualificato di giovani talenti: i cantanti e attori Elena Pedone e Marco Ingrao (Savona), il pianista e compositore Ivan Galli (Sanremo), la cantante e performer completa Alice Ghione (Cairo Montenotte) e il trio multidisciplinare di quattordicenni “Triple Girls”, composto da Noelle Evandra Cirulli, Diletta Genovese (convocata anche come solista) e Selene Rossi, tutte di Sanremo.

La squadra ligure è stata supportata a Roma dalla Presidente regionale di Performer Italy Pass Liguria, Manuela Gaslini, che ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto: «È stato molto soddisfacente riuscire a rientrare tra le prime sei regioni convocate al programma televisivo per la terza volta consecutiva. Un risultato eccezionale dovuto soprattutto alla collaborazione e alla professionalità dell’intero Team Ligure, a partire dalla Segretaria regionale Laura Sichetti, anche Consigliera, e ai Consiglieri Roberta Bonino, Gabriella Bracco e Liana Saviozzi». Gaslini ha inoltre sottolineato l’importanza di guardare al futuro: «Ora dobbiamo continuare a lavorare sodo per scoprire nuovi talenti della nostra meravigliosa regione. Sono infatti aperte le iscrizioni alla fase provinciale e sono in definizione anche le fasi di macroarea della Regione Liguria».

Parole di orgoglio anche da parte del capitano Marco Caudullo, che ha evidenziato il valore umano e professionale del gruppo: «Come capitano sono davvero fiero di questa squadra, composta da talenti che, oltre a essere bravissimi, studiano le loro discipline in modo serio e professionale. Nonostante sia una squadra molto giovane, è un vero piacere lavorare con questo gruppo meraviglioso: grazie allo studio e all’impegno, tutto diventa più semplice». A giudicare le esibizioni nella trasmissione, condotta da Valentina Spampinato e Garrison Rochelle, una giuria di alto profilo composta da Raffaele Paganini, Giulia Luzi e Stefano Orfei, membri fissi della batteria giudicante, affiancati in ogni puntata da un quarto giudice ospite.

Performer Cup TV si conferma così non solo una vetrina televisiva di grande prestigio, ma anche un importante laboratorio di crescita per i giovani artisti italiani, con la Liguria che continua a distinguersi per qualità, passione e spirito di squadra.