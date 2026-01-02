Dopo il cimento Ospedaletti saluta le fese con spettacoli, stelle, libri e tradizioni: gli ultimi eventi fino all’Epifania

Ospedaletti si prepara a vivere gli ultimi, suggestivi appuntamenti del calendario delle Manifestazioni Natalizie, con quattro eventi in programma fino all’Epifania, pensati per coinvolgere residenti e visitatori di tutte le età. Il primo appuntamento è fissato per domani a partire dalle 15.30, quando le vie del paese si animeranno con lo “Spettacolo itinerante natalizio”, un percorso fatto di musica, colori e sorprese grazie agli artisti di strada di All in 1, pronti a regalare sorrisi e atmosfera di festa.

La serata di sabato proseguirà alle 21.30 sul tratto di Pista Ciclabile di fronte a La Piccola, con “La Luna sul Mare 2026”: un’affascinante esperienza di osservazione astronomica guidata dall’Associazione Stellaria, che accompagnerà il pubblico alla scoperta del cielo notturno e dei suoi segreti, in uno scenario unico tra mare e stelle. Domenica, alle 17, la sala eventi de La Piccola, in via Cavalieri di Malta, ospiterà un appuntamento culturale di grande interesse: nell’ambito della rassegna letteraria curata da Il Festival delle Ragazze, Flavia Trupia presenterà il libro “Prendiamo la parola! La retorica dalla parte delle donne”, un’occasione di riflessione sul linguaggio, la comunicazione e il ruolo delle donne nello spazio pubblico.

Il calendario si chiuderà martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, con un pomeriggio dedicato alla tradizione e alla convivialità. Dalle ore 15.00 in piazza IV Novembre si terrà la “Tombolata della Befana”, a cura di All in 1, accompagnata dalla distribuzione di dolciumi offerti dall’associazione di volontariato locale U Descu Spiaretè. Quattro appuntamenti diversi ma uniti dallo stesso spirito di condivisione, che salutano le festività natalizie a Ospedaletti tra spettacolo, cultura, scienza e tradizione.