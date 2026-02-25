Samurai Jay, il fenomeno di TikTok a Sanremo: “La musica mi ha salvato. Al Festival ho trovato tanta umanità”

Samurai Jay è stato il fenomeno dell’estate “Halo” che ha spopolato sui social come Instagram e TikTok. Al 76° Festival di Sanremo porta “Ossessione” un brano dalle sonorità sudamericane in cui appare anche un featuring con Belen Rodriguez che sarà sul palco con lui insieme a Roy Paci nella serata cover.

“Avevo il desiderio di fare una collaborazione così esotica. Belen è una persona incredibile, mi ha dimostrato un’umanità incredibile. Il resto è venuto da sé” commenta l’artista che alla sua prima esperienza al Festival ha instaurato molti legami.

“Ho legato con Sayf che tra l’altro è anche nel mio video. Poi Eddie Brock, aka 7even, LDA, Sal, ci sono tante persone con cui ho legato. Ho trovato tanta umanità. Cerco sempre di mettere l’umanità al primo posto. C’è un bel clima, il che mi rende molto felice e mi fa stare più sereno. Sono tifoso dell’aggregazione”.

All’anagrafe Gennaro Amatore, arriva dal metal, ma la passione per la musica passa da tutti i generi. “Ho sempre fatto un po’ di tutto. Ricordo la prima volta che sono entrato in un negozio di musica e ho preso in mano una chitarra da novanta euro. Sapevo che non potevamo permetterci di comprarne una nuova, ma mio padre quando mi ha visto che tremavo con la chitarra in mano mi disse di prenderla e portarla a casa. Lì ho avuto il click, ho capito che avrei dovuto dedicare la mia vita a questa cosa incredibile che è la musica”.

Un passo che lo ha allontanato da altre scelte. “La musica mi ha salvato, vengo da una famiglia umile che non mi ha mai fatto mancare niente. Mi sono stati insegnati i valori e mia madre mi ha insegnato a credere nei sogni, mio padre ha sempre lavorato. Oggi fa il manutentore in un convento di suore, prima faceva l’elettricista. Ha perso il lavoro per circa due anni. Ma ne siamo sempre usciti. Questa è una grandissima fortuna. Mi hanno aiutato a perseverare. Non ho mai guardato altrove”.

Dalla passione per la musica a quella per il cinema. “Il video si ispira a Tarantino, mi sono gasato tantissimo. Sono un grande appassionato di Tarantino, ma in generale sto recuperando i film culto, uno di quelli che mi ha colpito Forrest Gump e Arancia meccanica”.