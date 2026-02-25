Sanremo, all’Ariston la data zero di “Arriva Lucilla”: il nuovo show tra musica, emozioni e magia per i più piccoli

La magia sta per tornare a illuminare i teatri italiani: ARRIVA LUCILLA, il nuovo attesissimo show dell’artista più amata dai più piccoli, è pronto a conquistare famiglie e bambini con un live completamente rinnovato, a metà strada tra concerto e musical. La data zero è fissata per il 4 agosto 2026 all’Ariston di Sanremo.

Dopo aver fatto cantare e ballare milioni di bambini sul web, LUCILLA torna a “scendere dal Sole” per incontrare il suo pubblico dal vivo. Ma perché ama così tanto arrivare sulla Terra e divertirsi insieme ai bambini? È proprio questa la domanda da cui prende vita il nuovo spettacolo: un viaggio emozionante che racconta la storia di Lucilla e della sua missione, tra musica, racconto e momenti di grande coinvolgimento.

Uno show ludico-ricreativo, ma anche educativo, pensato per le famiglie che desiderano un’esperienza capace di intrattenere e al tempo stesso insegnare. Al centro dello spettacolo, infatti, c’è un messaggio importante: aiutare i più piccoli ad affrontare e superare le proprie paure, come quella del buio, imparando a conoscere ciò che ci spaventa per trasformarlo in un’occasione di crescita e consapevolezza.

Della durata di circa 75 minuti, il live si distingue per la nuova luminosissima scenografia e per un allestimento scenico coinvolgente e coloratissimo. Accanto a LUCILLA non mancheranno le sue inseparabili amiche Lunetta, Stellina, Sirio e Celeste, protagoniste di un’avventura musicale che riproporrà alcune delle canzoni più amate che hanno reso la Fatina del Sole una vera star del web con oltre un milione di iscritti al suo canale YouTube, dove i video hanno superato il miliardo di visualizzazioni.

La prima tournée di ARRIVA LUCILLA si svolgerà tra ottobre 2026 e aprile 2027, toccando i teatri delle principali città italiane. La data zero è fissata per il 4 agosto 2026 al prestigioso Ariston di Sanremo, location simbolo dello spettacolo italiano. Un appuntamento imperdibile per vivere un’esperienza di gioia, musica ed emozione, dove il divertimento incontra l’educazione e ogni bambino può sentirsi protagonista.

Per informazioni su date e biglietti: calendario completo in arrivo sui canali ufficiali di LUCILLA.

Produzione: Alman Kids, Dimensione Eventi

Direzione artistica: Alberto Mantovani

Sceneggiatura: Lucilla, Alberto Mantovani

Scenografia: Ludovico Gandellini

Coreografa: Francesco Gerbi, Martina Pozzo

Costumi: Jessica Cornalis



