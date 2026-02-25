Taggia, tutto pronto per la Festa della Madonna Miracolosa

Taggia si prepara a vivere con profonda devozione la Festa della Madonna Miracolosa, un appuntamento che unisce storia, spiritualità e partecipazione collettiva. Dal 2 al 12 marzo 2026, il Santuario Diocesano della Madonna Miracolosa sarà il fulcro di una serie di celebrazioni liturgiche e momenti di raccoglimento, culminando nel 171° anniversario del miracolo avvenuto nel 1855.

La novena di preparazione sul tema “Maria, Madre di Dio e della Chiesa”, dal 2 al 10 marzo, scandirà i giorni con la recita del Santo Rosario e la Santa Messa serale, animata dalle parrocchie del Vicariato e dai gruppi parrocchiali. Ogni giornata avrà un tema specifico e vedrà la partecipazione di comunità religiose diverse, creando un’atmosfera di intensa condivisione.



Il momento più atteso sarà martedì 11 marzo, giorno del 171° anniversario. Alle prime luci dell’alba, la Santa Messa all’Altare della Madonna Miracolosa darà avvio alla solenne giornata, seguita da un secondo appuntamento e dalla celebrazione alle ore 10.30 con i Sacerdoti novelli: Don Gentian Sema, Don Tomasz Józef Skowron e don Emmanuel Blay-Mockey. Nel pomeriggio, il Rosario precederà la Messa solenne presieduta dal Vescovo Diocesano mons. Antonio Suetta, con la partecipazione di sacerdoti, fedeli e autorità locali.

L’eco della fede proseguirà domenica 15 marzo con un pomeriggio di spiritualità con i cori Gaudeamus e Giovani per Jubilmusic che proporranno un momento di riflessione in musica dal titolo “In cammino con Maria”.

Tra tradizione e rinnovamento, la Festa della Madonna Miracolosa di Taggia si conferma un’occasione di profonda unione per la comunità locale, unendo passato e presente nel segno della devozione mariana.