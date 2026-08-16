Bajardo accende la magia della “Notte delle Stelle” sulla Terrazza sulle Alpi

Bajardo si prepara ad accogliere la "Notte delle Stelle" lunedì 17 agosto 2026 alle 21:30, quando la parte alta del borgo, accanto all’antica chiesa e sulla suggestiva Terrazza sulle Alpi, si trasformerà in un osservatorio a cielo aperto. La location, già evocativa nel nome, offre un affaccio privilegiato sul firmamento lontano dall'inquinamento luminoso della costa e crea l’atmosfera ideale per una serata di scoperta e meraviglia.

L’evento, organizzato dall’associazione Stellaria in collaborazione con l’associazione Amici di Bajardo e il Comune di Bajardo, propone un vero viaggio tra stelle e costellazioni guidato da esperti che useranno puntatori laser e proiezioni per indicare e raccontare le figure celesti. Tra curiosità astronomiche, miti antichi e suggestioni tratte dalla fantascienza, i partecipanti saranno accompagnati in un racconto che unisce scienza e immaginazione, imparando a riconoscere il cielo sopra di noi anche senza strumenti.

A seguire, le osservazioni astronomiche guidate ai telescopi permetteranno di ammirare da vicino stelle e oggetti del profondo cielo, con il supporto degli operatori dell’associazione. La partecipazione è libera, basata su offerta volontaria, e non è necessaria la prenotazione; per informazioni è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero +39 348 552 0554.

Un appuntamento perfetto per chi si trova nell’entroterra ligure in questi giorni d’estate: un’occasione per staccare dalla routine, scoprire i miti e la scienza del cielo e lasciarsi sorprendere dalle meraviglie dell’universo.



