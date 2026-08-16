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Eventi | 16 agosto 2026, 14:22

Bajardo accende la magia della “Notte delle Stelle” sulla Terrazza sulle Alpi

Un viaggio tra costellazioni, miti e osservazioni ai telescopi per una serata di meraviglia nel cuore dell’entroterra ligure

Bajardo accende la magia della “Notte delle Stelle” sulla Terrazza sulle Alpi

Bajardo si prepara ad accogliere la "Notte delle Stelle" lunedì 17 agosto 2026 alle 21:30, quando la parte alta del borgo, accanto all’antica chiesa e sulla suggestiva Terrazza sulle Alpi, si trasformerà in un osservatorio a cielo aperto. La location, già evocativa nel nome, offre un affaccio privilegiato sul firmamento lontano dall'inquinamento luminoso della costa e crea l’atmosfera ideale per una serata di scoperta e meraviglia.

L’evento, organizzato dall’associazione Stellaria in collaborazione con l’associazione Amici di Bajardo e il Comune di Bajardo, propone un vero viaggio tra stelle e costellazioni guidato da esperti che useranno puntatori laser e proiezioni per indicare e raccontare le figure celesti. Tra curiosità astronomiche, miti antichi e suggestioni tratte dalla fantascienza, i partecipanti saranno accompagnati in un racconto che unisce scienza e immaginazione, imparando a riconoscere il cielo sopra di noi anche senza strumenti.

A seguire, le osservazioni astronomiche guidate ai telescopi permetteranno di ammirare da vicino stelle e oggetti del profondo cielo, con il supporto degli operatori dell’associazione. La partecipazione è libera, basata su offerta volontaria, e non è necessaria la prenotazione; per informazioni è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero +39 348 552 0554.

Un appuntamento perfetto per chi si trova nell’entroterra ligure in questi giorni d’estate: un’occasione per staccare dalla routine, scoprire i miti e la scienza del cielo e lasciarsi sorprendere dalle meraviglie dell’universo.

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