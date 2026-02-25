Sanremo 2026, per le Nuove Proposte i finalisti sono Nicolò Filippucci e Angelica Bove, fuori i due di Area Sanremo

Il primo verdetto delle Nuove Proposte di Sanremo 2026 ha incoronato Nicolò Filippucci: il giovane cantautore umbro, appena diciannovenne, ha convinto tutti con la sua "Laguna", un brano che unisce sonorità contemporanee a una scrittura intimista.

Filippucci non è un volto nuovo per il grande pubblico: si è infatti distinto come uno dei profili più interessanti di Amici 2024. La sua vittoria non è stata una sorpresa totale, considerando che il suo brano vantava già il primato di streaming su Spotify tra i quattro concorrenti della categoria. A farne le spese è stato il trio composto da Blind, El Ma & Soniko, che nonostante l’energia della loro "Nei miei DM", non sono riusciti a scalfire il giovane talento umbro.

A spuntare la seconda manche della gara è stata Angelica Bove con il brano "Mattone". La ventiduenne romana ha portato sul palco l'intensità e il graffio che l'avevano già resa una delle semifinaliste più amate di X Factor 2023. A farne le spese Mazzariello, che ha presentato la delicata "Manifestazione d'amore". Bove ha confermato di essere una delle interpreti più promettenti della nuova scena pop italiana, capace di trasformare il dolore e la quotidianità in pezzi di forte impatto emotivo. Nella serata finale del 26 febbraio verrà determinato il vincitore.

Escono quindi in semifinale entrambi gli esponenti usciti da Area Sanremo che, per la prima volta, ha portato due vincitori direttamente sul palco del Teatro Ariston.