Tredici Pietro infiamma Piazza Bresca: selfie e autografi nel cuore della movida (Foto)

Continuano i "meet and greet" in centro Sanremo per il Festival: questa volta, sempre nella cornice di Piazza Bresca, a incongtrare i fan è stato Tredici Pietro, il giovane rapper bolognese in gara con il suo singolo "Uomo che cade".

All'ingresso della Gintoneria, nel vivo di Piazza Bresca, il cantante ha incontrato i fan prestandosi a numerosi selfie firmando nel contempo autografi a coloro che in quel momento stavano attraversando il fulcro della movida locale, magari anche solo per un aperitivo, ritrovandosi a immortalare un altro dei propri beniamini, dopo J-ax accorso intorno a mezzogiorno anticipato da un flash mob con esibizione di coreografie e molti altri, confermando Piazza bresca come uno dei punti di ritrovo fondamentale per gli artisti e per tutti gli appassionati alla ricerca di un ricordo dei propri idoli.