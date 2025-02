Sanremo: 100 abbonamenti gratuiti per il trasporto pubblico ai cittadini portatori di disabilità

Il Comune di Sanremo ha promosso un nuovo bando attraverso cui verranno assegnati 100 abbonamenti mensili gratuiti per il trasporto pubblico locale, con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti delle persone portatrici di disabilità e promuovere l’uso dei mezzi pubblici.

La domanda potrà essere inoltrata dai residenti di Sanremo, a patto di non essere già titolari di altri abbonamenti agevolati per il trasporto pubblico ed essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità. Per presentare la domanda sarà necessario compilare il modulo apposito, allegando appunto copia della certificazione ISEE e della cata d'identità.

Gli abbonamenti saranno distribuiti fino all’esaurimento delle 100 unità disponibili. Qualora il numero di domande superasse le disponibilità, verrà stilata una graduatoria sulla base dell’ISEE. In caso di parità di punteggio, si darà priorità al beneficiario con l’età anagrafica più elevata; in caso di ulteriore parità, si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il bando rimarrà aperto fino all’assegnazione di tutti gli abbonamenti, ma potrà essere riaperto qualora dovessero pervenire delle rinunce.