Trasferta a Sanremo per Roberto Vannacci: domani in città, venerdì sera ospite al Festival

Il leader di Futuro Nazionale, il generale Roberto Vannacci, sarà in platea venerdì in occasione della serata dei duetti del Festival di Sanremo e incontrerà esponenti politici locali. Atterrà domani all'aeroporto di Nizza e, dopo il pranzo e il viaggio verso Sanremo, terrà una serie di incontri politici sul territorio, con momenti di confronto con amministratori e militanti.

Domani sera nuova cena in un noto ristorante del centro e, quindi, altri incontri nella giornata di venerdì, che si concluderà con la visione del Festival dalla platea dell'Ariston. Vannacci, che rientrerà nuovamente in aereo da Nizza, ha confermato di essere stato invitato da amici e, quindi, sarà loro ospite in platea per guardarsi lo spettacolo.