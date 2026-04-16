'Per Bordighera', Loris D'Agostino nella lista di Iacobucci: "Mi candido per portare energia giovane e rinnovamento"

"Le mie priorità principali sono sicurezza urbana, attraverso illuminazione pubblica diffusa e videosorveglianza anche nelle periferie; sostegno ai giovani, con opportunità, spazi e percorsi per valorizzarli; inclusione e partecipazione per rafforzare il senso di comunità e valorizzazione turistica migliorando servizi e competitività" - dice Loris D'Agostino che ha deciso di candidarsi nella lista "Per Bordighera" a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci.

"Ho 25 anni e mi candido con l'obiettivo di portare energia giovane e rinnovamento a Bordighera" - afferma D'Agostino - "Cresciuto in una famiglia legata al turismo balneare vorrei mettere la mia esperienza al servizio della città".

"Propongo una città più dinamica con eventi e iniziative, come raduni vintage e motoristici, attività outdoor e trekking, e attenzione al mondo pet con spazi ed eventi dedicati" - sottolinea - "Vorrei una Bordighera più moderna, sicura e viva, guidata da responsabilità, impegno e voglia di cambiamento".