ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
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Politica | 16 aprile 2026, 14:05

'Per Bordighera', Loris D'Agostino nella lista di Iacobucci: "Mi candido per portare energia giovane e rinnovamento"

"Sicurezza urbana, sostegno ai giovani, inclusione, partecipazione e valorizzazione turistica le mie priorità"

'Per Bordighera', Loris D'Agostino nella lista di Iacobucci: &quot;Mi candido per portare energia giovane e rinnovamento&quot;

"Le mie priorità principali sono sicurezza urbana, attraverso illuminazione pubblica diffusa e videosorveglianza anche nelle periferie; sostegno ai giovani, con opportunità, spazi e percorsi per valorizzarli; inclusione e partecipazione per rafforzare il senso di comunità e valorizzazione turistica migliorando servizi e competitività" - dice Loris D'Agostino che ha deciso di candidarsi nella lista "Per Bordighera" a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci.

"Ho 25 anni e mi candido con l'obiettivo di portare energia giovane e rinnovamento a Bordighera" - afferma D'Agostino - "Cresciuto in una famiglia legata al turismo balneare vorrei mettere la mia esperienza al servizio della città".

"Propongo una città più dinamica con eventi e iniziative, come raduni vintage e motoristici, attività outdoor e trekking, e attenzione al mondo pet con spazi ed eventi dedicati" - sottolinea - "Vorrei una Bordighera più moderna, sicura e viva, guidata da responsabilità, impegno e voglia di cambiamento".

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Elisa Colli

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