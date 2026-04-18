Inaugurazione del point e presentazione dei candidati, 'Per Bordighera' si presenta alla città

"Per Bordighera" si presenta alla città. Questa sera alle 18 verrà, infatti, inaugurato il point elettorale e sarà presentata la lista a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci
"La cittadinanza è cordialmente invitata a partecipare all’inaugurazione del point elettorale e alla presentazione della lista Per Bordighera" - dice il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci - "L’evento si terrà questa sera alle 18 in via Vittorio Emanuele 98, nei pressi della chiesa di Terrasanta, e rappresenterà un’importante occasione di incontro, dialogo e condivisione con tutti i cittadini".
"Nel corso dell’inaugurazione sarà, inoltre, presentata ufficialmente la lista che sostiene la candidatura a sindaco, con l’illustrazione del progetto e delle principali proposte per il futuro della città" - sottolinea Iacobucci - "Al termine dell’evento sarà offerto un buffet ai partecipanti. La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza".