Casinò di Sanremo, luglio da record: € 34,66 milioni l'incasso dall'inizio dell'anno (+8,7%)

Un mese di luglio da record per il Casinò di Sanremo, capace di chiudere con numeri che confermano il trend positivo dell'intera stagione estiva. Nelle sale slot sono stati distribuiti premi di importo superiore ai 4.999 euro per un totale complessivo di 1.639.368 euro, il montepremi mensile più alto registrato finora nel 2026.

Il colpo più fortunato è stato messo a segno da una turista italiana, che puntando sulla slot Lion Link – basata su ticket da un centesimo di euro – ha visto comparire sul display, dopo diverse partite, l'importo della vincita che ha reso indimenticabile la sua vacanza. La donna ha festeggiato con un brindisi a base di bollicine insieme al marito, non escludendo un ritorno a Sanremo in occasione del Festival.

Il mese appena concluso ha visto un flusso costante di visitatori, in particolare turisti francesi, spesso baciati dalla fortuna nelle diverse sale del Casinò, dove viene sempre raccomandato di giocare in maniera responsabile e con misura. A stuzzicare la curiosità del pubblico hanno contribuito anche le novità introdotte sul fronte delle slot machine: sono attualmente 21 i modelli di ultima generazione già installati, a cui se ne aggiungeranno altri 16 nelle prossime settimane, fino ad arrivare a un totale di 45 macchine di nuova concezione. Dall'inizio dell'anno, il montepremi complessivo erogato in vincite superiori ai 4.999 euro ha toccato quota 9.327.907 euro.

Sul fronte del poker, particolare successo ha riscosso il Deep Stack Open (DSO), disputato dal 21 al 26 luglio con un Main Event da 550 euro che ha richiamato 533 iscritti su un totale di circa mille partecipanti complessivi, tra tornei collaterali e satelliti. Archiviato il DSO, il 28 luglio ha preso il via il Texapoker Series (TSP), che accompagnerà gli appassionati per l'intero mese di agosto. Confermato anche l'interesse per i tavoli di Hold'em Poker, resi ancora più attrattivi dai jackpot progressivi: il prossimo traguardo da centrare ammonta a 30.000 euro. Cresce intanto l'attesa per le WSOP World Series of Poker, che dal 27 al 30 novembre riporteranno il grande poker internazionale a Sanremo.

Sul fronte dell'intrattenimento, il Roof Garden ha registrato il tutto esaurito, con una lunga lista d'attesa, in occasione dello spettacolo dei Gemelli di Guidonia del 18 luglio, confermando la capacità del calendario eventi 2026 di intercettare i gusti di clientela e visitatori. Apprezzamento anche per gli ultimi appuntamenti teatrali andati in scena prima della chiusura per lavori, tra cui l'incontro con il direttore Mario Giordano e diversi spettacoli musicali. Nel foyer di Porta Teatro, fino a fine agosto, resta visitabile la mostra "Materia viva. Lo slancio e il sedimento", dedicata alla scultrice e pittrice Elena Rede. Ottimo riscontro anche per i "Martedì Letterari sotto le stelle", che nel mese di luglio hanno ospitato Antonio Caparezza, Serena Bortone e Beppe Convertini.

I numeri confermano la crescita costante delle presenze, tra clienti affezionati e visitatori occasionali, appassionati sia di poker sia degli spettacoli proposti al Roof Garden o a teatro. Il mese di luglio si è chiuso con 20.902 visitatori, portando il dato complessivo dall'inizio dell'anno a 145.069 ingressi. Nel primo semestre 2026 le presenze sono aumentate di 11.784 unità rispetto allo stesso periodo del 2025. Sul piano economico, il bilancio del mese si traduce in un incasso di 4.736.179 euro.

"Un'estate ricca di spettacoli e di momenti di svago di grande qualità quella che si sta vivendo al Casinò e a Sanremo. Riscontriamo l'apprezzamento di chi ci visita e di chi sceglie di trascorrere momenti della sua vacanza nelle nostre sale, dove ricordiamo sempre l'importanza di giocare responsabilmente e con misura", sottolinea il presidente e amministratore delegato Giuseppe Di Meco, insieme ai consiglieri Sonia Balestra e Mauro Menozzi. Di Meco evidenzia in particolare l'aumento delle presenze di visitatori stranieri, soprattutto di origine orientale, frutto di una mirata politica di accoglienza e intrattenimento, oltre al costante rinnovamento del parco slot e alla programmazione settimanale di tornei di poker, affiancata da eventi di respiro nazionale come il Deep Stack Open appena concluso.

Sul restyling del teatro, la presidenza aggiunge: "Abbiamo iniziato le operazioni di maquillage del teatro dell'Opera, struttura fruita da tutta la città e in cui si svolgono più di trecento eventi all'anno. A settembre sarà ancora più elegante pronto ad ospitare la nostra proposta di intrattenimento culturale con la nuova stagione teatrale e gli appuntamenti letterari, sempre richiesti e assiduamente frequentati". Un intervento, sottolinea la dirigenza, atteso da oltre vent'anni, che riafferma la bellezza di un luogo simbolo dell'attenzione alla cultura fin dalla progettazione del Casinò, e che sarà pronto a riaprire a settembre al servizio di tutta la città.

A chiudere il quadro, il dato più significativo: il mese di luglio si è chiuso con un introito di 4,73 milioni di euro, che porta il risultato complessivo dal 1° gennaio a quota 34,66 milioni di euro, in crescita dell'8,7% rispetto allo stesso periodo del 2025.