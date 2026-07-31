Ventimiglia, Futuro Nazionale al Pd: "Meno polemiche sterili e più fatti"

"Leggiamo l’ennesimo attacco del Partito Democratico a Futuro Nazionale nel tentativo di delegittimarlo con accuse infondate, ricostruzioni fantasiose, insinuazioni personali, e tentativi di ridicolizzazione. È un metodo che conosciamo da decenni: non si risponde alle idee, si attacca chi le esprime. Un riflesso tipico della cultura comunista, un metodo vecchio, stantio: delegittimare le persone quando non si riesce a delegittimare il movimento" - dicono Gianluca Baxa e Carlo Rivetti di Futuro Nazionale Ventimiglia 026 replicando alle dichiarazioni del Partito Democratico.

https://www.sanremonews.it/2026/07/29/leggi-notizia/argomenti/politica-1/articolo/ventimiglia-durissimo-attacco-del-pd-a-futuro-nazionale-e-allassessore-calimera-citta-in-mano-a.html

"Il PD parla di cambi di casacca, migrazioni opportunistiche. La realtà è semplice: i fondatori del Comitato 026 sono gli stessi che, da semplici militanti della Lega, hanno costituito due anni orsono un circolo de 'il mondo al contrario' del generale Vannacci, quando questi era ancora nella Lega stessa. Lo abbiamo seguito con coerenza, forti anche del legame militare che ci accomuna, nella costituzione di Futuro Nazionale. Nessuno ha girato per i partiti del CDX ma proviene da un percorso, lineare e trasparente, coerente, che a sinistra è difficile comprendere! Ad un articolo nostro rivolto a Ventimiglia Progressista, ha risposto il PD. Perché? Coda di paglia forse?" - sottolineano - "Il PD prova a insinuare che Futuro Nazionale difenda Calimera per calcoli politici. Calimera è solo una strumentalizzazione di chi vuole un nome o una testa, un’accusa ridicola, che rivela più le loro ossessioni che la realtà dei fatti e cerca di nascondere lo scempio ad opera della loro amministrazione. Il nostro è semplicemente il rifiuto delle menzogne tipiche di una certa parte politica".

"Invero rimaniamo basiti di fronte al PD che 'elogia' amministrazioni che hanno contrastato, criticato, osteggiato. È un fatto perlomeno curioso. Quale convenienza politica c’è dietro questa svolta? Quale interesse? Forse il PD, conscio del nulla che è sul territorio ventimigliese, cerca già da ora alleanze civiche di natura varia sullo stile di alcuni Comuni vicini? Senza speranza e dignità. Ci vedremo alle prossime elezioni politiche!" - affermano - "In ultimo, il PD usa la parola 'reduci Vannacciani' nel tentativo palese di ridicolizzarci ma il riconoscimento di reduce non è un’invenzione politica: è previsto dalla normativa italiana verso i militari che hanno partecipato a missioni internazionali in teatri ostili secondo la legge 145/2016. Noi siamo orgogliosi di chi porta quella storia e quei valori. Noi portiamo quella storia e quei valori. Chi tenta di ridicolizzare i reduci offende una categoria tutelata dalla Repubblica e una parte della storia nazionale ma forse al PD la parola nazione suona indigesta. A noi non interessa chi ha torto o ragione, a noi interessa una città pulita a favore dei cittadini. Come già detto: meno polemiche sterili e più fatti".