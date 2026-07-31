Ventimiglia, rifiuti delle attività: Confartigianato in Comune per affrontare le criticità del servizio di raccolta

Si è svolta questa mattina in Comune a Ventimiglia la riunione convocata dall’Amministrazione per affrontare le criticità legate al conferimento e alla raccolta dei rifiuti non domestici prodotti dalle attività economiche della città. Al tavolo, alla presenza dell’assessore Domenico Calimera, anche Confartigianato Imperia, che ha portato all’attenzione dell’Amministrazione le segnalazioni e i disagi manifestati dagli esercenti locali. L’incontro è stato occasione per fare il punto sull’attuale organizzazione del servizio e sulle problematiche che, in particolare in alcune zone, stanno creando difficoltà alle attività. Un confronto ritenuto necessario anche alla luce delle esigenze di decoro urbano e di una gestione più efficace dei rifiuti prodotti dalle imprese. Nel corso della riunione sono state analizzate le principali criticità emerse nelle ultime settimane e le possibili soluzioni. L’obiettivo condiviso è quello di arrivare a un servizio maggiormente rispondente alle necessità delle attività economiche.

Durante l’incontro, l’assessore Domenico Calimera ha illustrato le problematiche attualmente presenti, anticipando anche quelle che saranno le modifiche previste per il servizio di raccolta da oggi fino alla fine dell’anno. Un passaggio che ha permesso alle associazioni di categoria di confrontarsi direttamente con l’Amministrazione sulle difficoltà incontrate quotidianamente dagli esercenti nel corretto conferimento dei rifiuti non domestici. Tra gli aspetti evidenziati, la necessità di rendere più efficiente il sistema di raccolta e di garantire modalità e tempi maggiormente compatibili con le esigenze delle attività. La riunione ha rappresentato quindi un primo momento di confronto operativo, con la volontà di intervenire sulle criticità segnalate. Confartigianato Imperia ha ribadito la propria disponibilità a collaborare, raccogliendo le istanze delle imprese e mantenendo aperto il dialogo con il Comune.

“Siamo soddisfatti del confronto avviato con il Comune. Siamo stati accolti dall’assessore Domenico Calimera, che ringraziamo per la disponibilità dimostrata – dichiara Carmelo Valente, rappresentante di zona degli autotrasportatori di Confartigianato Imperia –, positiva anche la collaborazione con Confcommercio e Confesercenti, con le quali abbiamo condiviso la necessità di dare un servizio agli esercenti più efficiente, anche alla luce dell’aumento della TARI". Valente sottolinea quindi l’importanza di trasformare le richieste arrivate dal territorio in interventi concreti e capaci di incidere sulle difficoltà quotidiane delle attività. "Abbiamo apprezzato la volontà dell’Amministrazione comunale di individuare soluzioni tempestive per superare i disagi segnalati. Ora è importante trasformare questa apertura in interventi puntuali, capaci di migliorare il servizio e tutelare il decoro della città".

Il confronto ha visto anche la collaborazione tra Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, accomunate dalla necessità di trovare risposte alle esigenze degli operatori economici ventimigliesi. Il tema della raccolta dei rifiuti non domestici assume infatti particolare rilevanza per le attività che, quotidianamente, devono gestire quantità e tipologie di rifiuti differenti rispetto alle utenze domestiche. A questo si aggiunge il tema dei costi sostenuti dalle imprese, con l’attenzione delle associazioni rivolta anche all’aumento della TARI. Da parte dell’Amministrazione è stata manifestata la volontà di intervenire in tempi rapidi sulle situazioni evidenziate e di accompagnare l’attuale servizio verso le modifiche previste nei prossimi mesi. Un percorso sul quale le associazioni di categoria intendono mantenere alta l’attenzione, nell’interesse degli esercenti e del decoro cittadino.

Confartigianato Imperia continuerà a raccogliere le segnalazioni provenienti dalle attività economiche e a confrontarsi con il Comune di Ventimiglia per contribuire al miglioramento del servizio di raccolta nelle diverse zone della città. L’obiettivo è mantenere aperto un canale diretto con l’Amministrazione, così da poter evidenziare tempestivamente eventuali nuove criticità e verificare l’efficacia degli interventi che verranno introdotti. Il confronto di questa mattina rappresenta dunque un primo passo per affrontare una questione che coinvolge direttamente numerose attività economiche e che incide anche sull’immagine e sul decoro di Ventimiglia. L’attenzione resta ora rivolta alle prossime modifiche del servizio e alla loro concreta applicazione sul territorio.