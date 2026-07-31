Vallebona, oltre 500mila euro dalla Regione per la rigenerazione urbana: sopralluogo di Scajola

Un investimento complessivo di oltre 500mila euro per valorizzare il borgo e migliorare la qualità degli spazi pubblici. È quanto emerso questa mattina a Vallebona, dove l'assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola ha effettuato un sopralluogo insieme al sindaco Alessandro Lantero e ai tecnici comunali. Al centro della visita lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione dell'accesso nord al centro abitato, un intervento dal valore complessivo di 275mila euro, finanziato dalla Regione Liguria con uno stanziamento di oltre 247mila euro. L'opera punta a rendere più funzionale e gradevole uno degli ingressi principali del paese.

L'intervento interessa in particolare una superficie che il Comune ha acquistato dopo essere rimasta per anni in stato di abbandono. L'area sarà trasformata in uno spazio verde attrezzato, con nuovi arredi e spazi destinati alla comunità. È prevista inoltre la realizzazione di un campo per la pratica della petanque e di alcuni parcheggi riservati alle persone con disabilità. I lavori sono già in corso e, secondo il cronoprogramma, dovrebbero concludersi nel corso dell'autunno. L'obiettivo è restituire alla cittadinanza uno spazio oggi degradato e trasformarlo in una nuova porta di accesso al centro storico, più ordinata, fruibile e capace di integrarsi con il contesto paesaggistico del borgo.

Durante il sopralluogo è stato anche fatto il punto sugli altri interventi di rigenerazione urbana sostenuti dalla Regione Liguria a Vallebona. Tra le opere già completate figura il recupero dei locali della casa comunale, destinati a diventare spazi espositivi. Un intervento da 227mila euro, di cui 200mila finanziati dalla Regione, che si aggiunge ai lavori attualmente in corso all'ingresso nord. Complessivamente, quindi, le risorse regionali destinate alla valorizzazione del borgo superano i 500mila euro. Un investimento che si inserisce nella strategia regionale rivolta in particolare ai piccoli Comuni, ai borghi e alle aree interne, con l'obiettivo di recuperare spazi e patrimonio esistente e rafforzare l'attrattività dei territori.

"La rigenerazione urbana è una leva fondamentale per aiutare i piccoli Comuni e valorizzare i borghi liguri – dichiara l'assessore regionale Marco Scajola –, a Vallebona abbiamo finanziato un percorso di riqualificazione che ha già prodotto risultati e che sta proseguendo con nuovi interventi dedicati alla valorizzazione del territorio." Scajola ha sottolineato come il recupero degli spazi pubblici e il miglioramento degli accessi possano incidere non soltanto sull'immagine dei centri storici, ma anche sulla qualità della vita dei residenti e sulla capacità di attrarre turisti e visitatori. "Con questa nuova opera daremo una porta d'ingresso migliore al paese, ai suoi abitanti e ai tanti turisti e visitatori che lo frequentano. Il confronto costante con le amministrazioni locali è fondamentale per programmare opere capaci di rispondere alle esigenze dei territori".

Nel corso del suo intervento, l'assessore ha inoltre fornito i numeri degli investimenti regionali nel settore. Dal 2021 a oggi in Liguria sono stati finanziati 212 interventi di rigenerazione urbana, per un investimento complessivo di 58 milioni di euro. In provincia di Imperia gli interventi finanziati sono invece 90, per un valore totale di 28,5 milioni di euro. Una parte significativa delle risorse è indirizzata proprio verso i borghi e le aree interne, dove gli interventi possono contribuire a mantenere e migliorare i servizi, recuperare il patrimonio esistente e aumentare l'attrattività dei piccoli centri. Vallebona rappresenta, in questo quadro, uno degli esempi di collaborazione tra amministrazione comunale e Regione per la realizzazione di opere con una ricaduta diretta sul territorio.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Alessandro Lantero, che ha evidenziato il valore dell'intervento per il paese. "L'amministrazione comunale aggiunge un altro tassello importante nel percorso di riqualificazione del borgo – conclude il sindaco –, si tratta di un intervento strategico che consentirà di migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del centro storico, rendendolo più fruibile e favorendo occasioni di incontro e socialità." Il primo cittadino ha quindi ringraziato la Regione Liguria e l'assessore Scajola per l'attenzione rivolta ai piccoli borghi. "Senza questo sostegno sarebbe molto difficile realizzare opere di tale importanza per la nostra comunità", ha concluso Lantero.