FILSE, approvato il bilancio 2025: gestiti quasi 559 milioni di euro e deliberate agevolazioni a favore di imprese, famiglie ed enti liguri

Oltre 16.700 interventi approvati nel corso dell'anno. Crescono le risorse amministrate e si conferma la solidità economico-finanziaria della società in house della Regione Liguria. L'assemblea degli azionisti di Filse - la società finanziaria in house della Regione Liguria a capitale interamente pubblico, partecipata, fra gli altri, in via minoritaria anche dagli enti locali e dalle camere di commercio - ha approvato il Bilancio d'esercizio 2025, che si chiude con un utile netto di 271.693 euro. Il valore della produzione si attesta a 10,7 milioni di euro, mentre il patrimonio netto supera i 37 milioni di euro, confermando la solidità economico-finanziaria della società e la limitata esposizione debitoria.

Nel corso del 2025 Filse ha amministrato oltre 140 fondi e sottofondi per un valore complessivo di quasi 559 milioni di euro, in crescita rispetto ai 509,4 milioni dell'anno precedente. L'attività svolta ha portato alla deliberazione di 16.711 agevolazioni per un importo complessivo di quasi 132 milioni di euro, destinati a imprese, famiglie ed enti pubblici del territorio ligure: un risultato che conferma il ruolo di Filse come principale strumento operativo della Regione Liguria nell'attuazione delle politiche di sviluppo economico, innovazione, coesione sociale e territoriale

La società opera anche in qualità di Organismo Intermedio nell'ambito di programmi finanziati dall'Unione Europea, svolgendo attività di gestione, istruttoria, monitoraggio e controllo dei sostegni concessi a favore dei beneficiari finali.

Particolarmente significativa è stata, infatti, l'attuazione del Programma Regionale Fondo Europeo Sviluppo (FESR) 2021-2027. Le misure attivate hanno riguardato ricerca e innovazione, digitalizzazione, efficientamento energetico, economia circolare, energie rinnovabili, competitività delle PMI e sostegno alle aree di crisi industriale. Attraverso tali strumenti sono state concesse agevolazioni per oltre 95 milioni di euro a favore di 397 soggetti tra imprese ed enti pubblici, contribuendo a fare della Liguria la prima regione italiana a conseguire e vedere certificato il raggiungimento di tutti i target comunitari di spesa del Programma.

Nell'ambito del Programma Regionale Fondo Sociale Europeo (FSE) 2021-2027, Filse ha gestito importanti bandi regionali a sostegno di cittadini, famiglie e imprese. Tra queste figurano i voucher per gli asili nido, i bonus badanti e baby sitter, i contributi per centri estivi e dote sport, oltre agli incentivi occupazionali destinati alle imprese dei settori turismo, commercio e artigianato. Complessivamente, tali azioni hanno consentito la concessione di oltre 31 milioni di euro a favore di più di 16.000 beneficiari tra persone fisiche e imprese.

Attraverso il Fondo Strategico Regionale, Filse ha inoltre sostenuto operazioni dedicate al rafforzamento patrimoniale delle imprese, agli investimenti produttivi, all'innovazione, alla crescita delle startup e all'attuazione degli accordi di localizzazione.

L'impatto delle risorse ha interessato l'intera regione. In termini di investimenti attivati, la provincia di Genova concentra il 58,69% delle risorse, seguita da Savona con il 16,11%, Imperia con il 13,28% e La Spezia con l'11,92%, a testimonianza della capillarità degli strumenti regionali e della loro capacità di raggiungere imprese e territori in tutta la Liguria.

Rilevante anche l'impegno sul fronte socio-sanitario. Nel corso del 2025 Filse ha proseguito la gestione di numerose iniziative dedicate alla disabilità, alla non autosufficienza e all'inclusione sociale, consolidando il proprio ruolo di partner operativo della Regione Liguria anche nell'attuazione delle politiche di welfare. La società ha, inoltre, contribuito all'avvio di nuove iniziative e al rafforzamento degli strumenti destinati al terzo settore, che troveranno ulteriore sviluppo nel corso del 2026. Nell'anno sono stati erogati oltre 43 milioni di euro a sostegno delle politiche socio-sanitarie.

Sul fronte dell'innovazione e dell'imprenditorialità sono proseguite le attività del BIC - incubatore di imprese di Filse e i programmi dedicati alla creazione d'impresa, alle startup innovative e al trasferimento tecnologico. Nel 2025 la società ha ulteriormente rafforzato la propria presenza sul territorio con l'apertura di nuovi spazi operativi e di supporto alle imprese, in particolare nella provincia di Imperia, mentre nel febbraio 2026 è stata inaugurata la nuova sede di Savona.

"I numeri dell'ultimo anno confermano il valore strategico che Filse riveste per il sistema ligure, sia sul fronte del welfare sia come motore dello sviluppo economico regionale- dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -. Oltre 140 fondi gestiti, per un valore complessivo di circa 559 milioni di euro, e più di 16 mila interventi deliberati rappresentano un sostegno concreto a famiglie, cittadini, imprese ed enti pubblici. Le misure attuate attraverso Filse costituiscono uno dei principali strumenti di investimento per la Liguria e confermano il ruolo della finanziaria regionale come braccio operativo delle politiche di crescita, innovazione e coesione territoriale. Il bilancio 2025 testimonia inoltre una situazione di solidità finanziaria che ci consente di guardare con fiducia alle sfide future, continuando a sostenere sviluppo economico e welfare attraverso strumenti sempre più efficaci e vicini ai bisogni del territorio".

"Ogni bando, ogni misura e ogni intervento gestito da Filse rappresentano la traduzione concreta delle politiche di sviluppo della Regione Liguria - afferma il presidente di Filse Gerolamo Taccogna - Accanto alla capacità di gestire risorse, stiamo investendo con decisione nella semplificazione amministrativa e nella digitalizzazione dei processi, con l'obiettivo di rendere l'accesso alle opportunità sempre più rapido, intuitivo e trasparente per cittadini, imprese ed enti locali. I risultati del 2025 confermano il ruolo di Filse come soggetto capace di coniugare efficienza gestionale, innovazione organizzativa e impatto concreto sullo sviluppo economico e sociale della Liguria".