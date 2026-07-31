Bordighera approva Pef e aumento Tari del 4%: rimane il bonus sociale rifiuti (Foto)

Rimane il Bonus sociale rifiuti 2026 per i cittadini in base all'Isee e gli ultra 75enni che vivono da soli. E' stato annunciato in consiglio comunale a Bordighera.

Durante la seduta sono stati approvati la ratifica della quinta variazione al bilancio di previsione 2026-2027-2028; la verifica degli equilibri generali di bilancio 2026-2027-2028; l'assestamento della sesta variazione di bilancio di previsione 2026-2027-2028, il piano economico finanziario (Pef), adempimenti conseguenti e delle tariffe della componente Tari per l'anno 2026 e la determinazione delle tariffe della componente Tari per l'anno 2026. La minoranza, nella votazione, si è astenuta in tutte le pratiche.

Quest'anno vi sarà un incremento della Tari di circa il 4% rispetto all'anno precedente. "E' stato previsto il bonus sociale dei rifiuti che viene dato in base all'Isee, c'è una riduzione del 25% per i soggetti ultra 75enne che vivono da soli. La domanda deve essere presentata entro il 30 settembre" - viene specificato in consiglio comunale.

Approvata, invece, all'unanimità l'adesione alle condizioni di servizio per il ri-affidamento ad agenzia delle entrate-riscossioni, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del 29 luglio 2024, n. 110, delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa.