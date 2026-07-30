Controlli al confine di Ventimiglia, Berrino (FdI): "Plauso e gratitudine alle Forze dell'Ordine per l'operazione ad alto impatto"

Parole di apprezzamento e ringraziamento nei confronti delle Forze dell'Ordine per la maxi operazione di controllo svolta lungo la fascia di confine a Ventimiglia.

A esprimere il proprio plauso è il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Giustizia a Palazzo Madama: «Desidero esprimere il mio plauso e le mie più sincere congratulazioni alle donne e agli uomini della Polizia di Stato e a tutte le Forze dell’Ordine impegnate nell’operazione ad alto impatto condotta lungo il confine di Ventimiglia. L’attività svolta dimostra ancora una volta la professionalità, il coraggio e il senso dello Stato con cui operano quotidianamente per garantire la sicurezza, contrastare l’immigrazione irregolare e colpire le organizzazioni criminali che sfruttano la disperazione delle persone».

Berrino ha inoltre sottolineato l'importanza del presidio territoriale in risposta alle polemiche: «A chi, troppo spesso, critica indiscriminatamente il loro operato, rispondono i fatti. Ogni giorno le nostre Forze dell’Ordine lavorano con competenza, sacrificio e grande senso del dovere per proteggere la sicurezza di tutti. A loro va il sostegno convinto delle istituzioni e la gratitudine della Nazione».