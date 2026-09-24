Sanremo, approvato il progetto esecutivo per la Passeggiata Salvo D’Acquisto: intervento da 2,08 milioni di euro

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione della Passeggiata Salvo D’Acquisto, intervento inserito nella Strategia Territoriale "saNremo VERDE" e finanziato nell'ambito del PR FESR Liguria 2021-2027. Il quadro economico complessivo dell'opera ammonta a 2.080.000 euro, mentre la parte relativa ai lavori e agli oneri per la sicurezza raggiunge 1.650.737,06 euro, a cui si aggiungono 165.073,71 euro di Iva. Il progetto, redatto dall'architetto Alberto Pulinetti, arriva così alla fase esecutiva dopo l'approvazione del PFTE e la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi. L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile per consentire di procedere con i successivi adempimenti.

L'intervento riguarda i giardini e la Passeggiata Salvo D'Acquisto, uno spazio considerato strategico perché rappresenta una sorta di cerniera tra il centro cittadino, il mare e la pista ciclabile della Riviera dei Fiori. La progettazione prevede la trasformazione dell'attuale area, caratterizzata da superfici impermeabili, pavimentazioni disomogenee, barriere percettive e alcuni tratti asfaltati sottoutilizzati, in uno spazio pubblico continuo, inclusivo e con una maggiore valenza ambientale. L'obiettivo indicato negli atti è quello di creare un parco urbano multifunzionale, più permeabile e integrato con la rete del verde cittadino. Il progetto è inoltre inserito nelle azioni dedicate all'adattamento ai cambiamenti climatici.

Sul fronte finanziario, la copertura dei 2,08 milioni di euro è articolata tra risorse regionali e comunali. La quota di spesa ammissibile e rendicontabile alla Comunità Europea è pari a 2.048.972,70 euro: di questi, 1.433.449,68 euro arrivano dal contributo regionale, mentre 615.523,02 euro sono finanziati dal Comune attraverso avanzo di amministrazione. A questi si aggiungono 31.027,30 euro di spese non ammissibili e non rendicontabili, riferite agli incentivi per le funzioni tecniche. Il finanziamento regionale era stato inizialmente concesso nell'ambito della Strategia "saNremo VERDE" e successivamente il quadro economico dell'intervento era stato incrementato di 550 mila euro.

La delibera mette ora nel mirino il bando di gara per l'affidamento dei lavori, con una scadenza particolarmente stringente. Il programma del PR FESR prevede infatti che l'intervento venga ultimato entro il 31 dicembre 2027, pena la perdita del finanziamento. Per questo motivo il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile e il Servizio Progettazione Lavori Pubblici dovrà occuparsi delle procedure necessarie alla realizzazione dell'opera. La documentazione progettuale è stata sottoposta alle verifiche previste dalla normativa e il progetto esecutivo è stato validato dal responsabile unico del progetto, l'architetto Giulia Barone.

Un aspetto evidenziato nella delibera riguarda infine la gestione futura dell'area. L'aumento delle superfici verdi previsto dal progetto comporterà infatti maggiori costi di manutenzione a carico del Comune, quantificati in 16.676,67 euro all'anno. La spesa troverà copertura a partire dal 2028 attraverso il capitolo dedicato alla manutenzione ordinaria di parchi e giardini e dovrà essere inserita nei futuri appalti per la manutenzione del verde. L'intervento è già stato inserito nella programmazione triennale 2026-2028, con riferimento all'annualità 2026. Con l'approvazione del progetto esecutivo, si apre ora la fase che porterà alla gara e, successivamente, all'avvio dei lavori.

“Si tratta di un’opera di riqualificazione estremamente importante, che è stata al centro di numerose riunioni preparatorie. Con l’approvazione dell’esecutivo ci avviciniamo all’avvio delle lavorazioni che ci porteranno ad avere un tratto di fronte mare molto amato dai sanremesi, dalle famiglie e dai turisti, pienamente riqualificato nel corso del prossimo anno” dichiara il sindaco Alessandro Mager.

“Uno spazio multifunzionale che permetterà di immergersi in un’area verde, ottenuta attraverso un depaving di 5.000 metri quadrati di asfalto – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella – La nuova passeggiata favorirà l’incontro tra persone all’interno di un ambiente caratterizzato dalla biodiversità presente nel giardino. Un collegamento quindi ideale tra l’estensione del parco di villa Ormond e la zona a mare. Una soluzione che, oltre ad un valore estetico e funzionale, va incontro ad esigenze legate ai cambiamenti climatici, grazie all’ombra generata lungo il percorso pedonale ed una generale mitigazione del calore urbano”.