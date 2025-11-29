Sanremo, ancora senza targa per Olly: il Comune pensa a una cerimonia a dicembre con Carlo Conti (Foto)

A quasi sette mesi dall’ultima edizione del Festival di Sanremo manca ancora la targa dedicata a Olly sulla celebre Walk of Fame di via Matteotti, il percorso che espone lungo la strada principale della città tutte le targhe dei vincitori e dei protagonisti della storia della kermesse musicale.

La placca dedicata all’artista ligure, vincitore dell’edizione 2025, non è ancora stata apposta lungo la via che custodisce i nomi delle stelle del Festival. Una tradizione che ogni anno viene rinnovata dopo la fine della manifestazione, ma che questa volta ha subito un ritardo di diversi mesi (al momento infatti l'ultima esposta è ancora quella di Angelina Mango, vincitrice nel 2024 con La Noia).

Il Comune sta però valutando di recuperare il tempo perso e di organizzare una cerimonia ufficiale nel periodo compreso tra il 10 e il 15 dicembre, in concomitanza con gli appuntamenti di Sanremo Giovani. L’idea è quella di inserire l’evento nel calendario degli appuntamenti pre-Festival e di farlo alla presenza di Carlo Conti, che sarà in città per la selezione e le serate dedicate ai giovani artisti.

Restano da definire data e modalità della cerimonia, ma l’obiettivo dell’amministrazione è fissare l’inaugurazione entro Natale e restituire alla Walk of Fame la sua completezza in vista della nuova stagione sanremese.