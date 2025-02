Sanremo, code chilometriche ai varchi sicurezza: polizia e carabinieri a 'gestire il traffico', difficili spostamenti per gli addetti ai lavori (Foto)

Scene a tratti surreali quelle che si stanno vivendo dal primo pomeriggio di oggi. Le code per accedere nella cosiddetta ‘zona rossa’ (Ariston, piazza Colombo) sono letteralmente chilometriche, in particolare in via Palazzo dove, a casa dei flashmob organizzati davanti ai negozi e la strada particolarmente ristretta, si creano più facilmente ingorghi.

La finale del Festival, l’arrivo dei turisti sulla Costa Toscana e il bel tempo hanno fatto sì che Sanremo da questa mattina sia il centro dell’Italia. Lavoro decisamente impegnativo per le forze dell’ordine. Polizia e carabinieri sono stati impiegati sin dalle prime ore della giornata a gestire il traffico pedonale, mentre la polizia locale in corso Mombello e via Roma è impegnata nel rendere la circolazione più scorrevole.

Oltre per chi sta vivendo il Festival come turista o come semplice fan è un pomeriggio straordinario e, quindi, fare qualche coda in più, non è certo un sacfrificio. I problemi veri arrivano per gli addetti ai lavori, in particolare giornalisti, fotografi e tecnici che sono costretti a fare le code come curiosi e turisti. Da anni viene chiesto di poter avere, almeno per gli ultimi due giorni di Festival, un varco dedicato agli addetti ai lavori, in modo da evitare le code visti anche i tempi ristretti di chi opera per il Festival. Ci si augura che, per il prossimo anno, si pensi seriamente a questa proposta ed agevolare in questo modo chi lavora attorno alla kermesse canora.

(Foto Pietro Cattaneo)