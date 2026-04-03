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Cronaca | 03 aprile 2026, 19:48

Ventimiglia, uomo si arrampica su un traliccio e blocca i treni nella zona di Nervia: traffico ferroviario fermo per un’ora

Intervento della Polizia Ferroviaria nella zona Nervia: decisiva la mediazione del dirigente Roberto Scionti

Ventimiglia, uomo si arrampica su un traliccio e blocca i treni nella zona di Nervia: traffico ferroviario fermo per un’ora

Momenti di apprensione, questa sera intorno alle 19 sulla strada ferrata nella zona di Nervia a Ventimiglia, per un 35enne straniero che era fermo sulla ferrovia, bloccando il flusso dei convogli in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria di Ventimiglia che hanno cercato di convincere l’uomo a desistere ma lui, per tutta risposta, si è appeso ad un traliccio per sfuggire. Dopo una mezz’ora il dirigente del settore, Roberto Scionti, è riuscito a convincere l’uomo a scendere.

Fortunatamente il 35enne non ha toccato i fili dell’alta tensione ed ora è stato portato in ospedale per un controllo. Gli agenti della polizia ferroviaria ora cercheranno di capire i motivi del comportamento dell’uomo. Il traffico ferroviario è rimasto interrotto per un’oretta circa, con ritardi per i treni sia in direzione Francia che verso Genova.

Carlo Alessi

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