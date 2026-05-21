Protocollo antimafia tra Prefettura di Imperia e DDA di Genova per rafforzare controlli e legalità

È stato sottoscritto il Protocollo di collaborazione tra la Prefettura di Imperia e la Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Genova, finalizzato al rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico e produttivo del territorio provinciale.

L’accordo, siglato dal Prefetto Antonio Giaccari e dal Procuratore della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Genova Nicola Piacente, consolida un modello di cooperazione istituzionale volto a favorire una più efficace collaborazione tra Prefettura, Autorità Giudiziaria e Gruppo Interforze Antimafia, attraverso il rafforzamento dei flussi informativi e del raccordo operativo nelle attività istruttorie di prevenzione antimafia.

Il Protocollo si inserisce nel quadro delle misure dirette ad implementare i presidi di legalità e trasparenza amministrativa, valorizzando la sinergia tra Autorità Prefettizia e Autorità Giudiziaria al fine di assicurare una più incisiva tutela all’ordine pubblico economico e della libera concorrenza, con particolare riguardo ai settori maggiormente esposti al rischio di condizionamento mafioso.

La sottoscrizione dell’accordo conferma il comune impegno delle Istituzioni coinvolte nel promuovere un’azione amministrativa e di prevenzione sempre più integrata ed efficace, a tutela della legalità, della sicurezza pubblica e del corretto sviluppo del territorio provinciale.