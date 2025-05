Operaio morto cadendo da una scala a Ventimiglia: chiesti 8 mesi per il figlio Samuele Spanò. La difesa chiede l’assoluzione

È di otto mesi di reclusione la pena richiesta dal pubblico ministero Maria Marrali per Samuele Spanò, 22 anni, figlio di Carmelo Spanò, operaio 51enne morto nel 2022 a Ventimiglia in seguito a un tragico incidente sul lavoro. L’imputato, difeso dall’avvocato Marco Bosio, era formalmente il titolare dell’impresa edile presso cui lavorava il padre. La richiesta è arrivata al termine della requisitoria in tribunale, con una proposta di condanna ridotta rispetto alla pena base di un anno grazie alle attenuanti generiche, riconosciute per il profilo umano dell’imputato, per il comportamento collaborativo tenuto durante il processo e per la regolarità fiscale e contributiva dell’azienda.

Diversa la posizione per gli altri due imputati coinvolti nella vicenda: Marco Garlet, committente dei lavori, e Stefano Raimondo, titolare della ditta “Dea Costruzioni”. Per entrambi, la pm Marrali ha chiesto l’assoluzione, ritenendo non sussistano elementi di responsabilità penale nella morte di Carmelo Spanò.

Secondo l’accusa, quindi, Samuele Spanò, "dev’essere riconosciuto penalmente responsabile della morte del padre”. A difendere il giovane, l’avvocato Marco Bosio ha delineato un quadro complesso: “Abbiamo un dramma nel dramma, come ha accennato anche il pm: la perdita del padre e, subito dopo, un processo per omicidio colposo. Quando viene costituita la società, Samuele ha solo vent’anni. L’intestazione a suo nome avviene per coprire il padre, che aveva maturato un ingente debito verso l’Agenzia delle Entrate. Ma nella sostanza, la gestione della ditta è sempre rimasta in mano a Carmelo Spanò”.

Bosio ha ricordato come, dopo la morte del padre, Samuele abbia preso in mano l’azienda mantenendola in regola, e come nel corso degli anni non si siano mai verificati infortuni. “Non abbiamo la classica situazione di infortunio sul lavoro. Qui si è verificato un ribaltamento: il datore di lavoro era di fatto un lavoratore, mentre il lavoratore era formalmente il datore. Questo incide sulla capacità organizzativa e sulle responsabilità”.

L’avvocato ha quindi concluso chiedendo l’assoluzione del giovane: “Quale colpa possiamo imputare a questo ragazzo? Chiedo che venga assolto perché il fatto non sussiste”.

Il giudice ha rinviato l’udienza al prossimo 25 giugno per le repliche delle parti.