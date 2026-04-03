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Cronaca | 03 aprile 2026, 16:02

E' morto Carmelo Aricò, il nonno di Alexander: un tesserato della Polisportiva Vallecrosia Academy

La società si stringe attorno al giocatore della leva 2016

E' morto Carmelo Aricò, il nonno di Alexander: un tesserato della Polisportiva Vallecrosia Academy

E' morto Carmelo Aricò, il nonno di Alexander Aricò, un tesserato della leva 2016 della Polisportiva Vallecrosia Academy.

Carmelo, all'età di 82 anni, lascia la moglie Giovanna, i figli Mauro e Daniela, la nuora Joan, i nipoti Aurora, Alexander e Agatha, la sorella Antonietta, il fratello Angelo, i parenti e gli amici. "In questo difficile momento, il presidente, i dirigenti, i tecnici e i calciatori porgono le più sentite condoglianze a tutta la famiglia del nostro tesserato della leva 2016" - dice la Polisportiva Vallecrosia Academy.

Il funerale avrà luogo sabato 4 aprile alle 10.30 nella parrocchia di San Giovanni a Varase, frazione di Ventimiglia. La salma proseguirà poi verso il cimitero di Roverino. Al momento, la salma si trova nella camera mortuaria del cimitero di Roverino.

Redazione sportiva

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