Badalucco, cani maltrattati salvati da Ambulanze Veterinarie Odv e autorità (Foto)

Cani maltrattati salvati da Ambulanze Veterinarie e autorità. Un grave episodio di maltrattamento degli animali è stato scoperto nei giorni scorsi a Badalucco.

L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione, che ha consentito alle Ambulanze Veterinarie Odv di attivare prontamente il protocollo di emergenza. "Due cani sono stati trovati in condizioni estremamente precarie" - fa sapere Ambulanze Veterinarie Odv - "Uno dei due animali risultava in stato di forte deperimento fisico e necessitava di cure immediate. Determinante è stata l’azione del comando di Badalucco, che si è distinto per tempestività ed efficacia operativa permettendo il rapido intervento sul posto".

Sono intervenuti anche le Guardie Ecozoofile dell’associazione GADIT, l’ASL veterinaria e le Guardie Zoofile dell’Enpa di Sanremo, a conferma dell’importanza del coordinamento tra enti. "I due cani sono stati posti sotto sequestro e affidati alle cure necessarie. Nei confronti del proprietario verranno adottati i provvedimenti previsti dalla legge" - dice Igor Cassini, presidente di Ambulanze Veterinarie, che ha espresso il proprio ringraziamento a tutte le forze intervenute, evidenziando come la sinergia tra istituzioni e volontari rappresenti uno strumento fondamentale per la tutela degli animali - "Si invita la cittadinanza a segnalare eventuali situazioni sospette contattando Ambulanze Veterinarie Odv o le autorità competenti. La collaborazione può salvare delle vite".