Apricale, cade in una vasca irrigua: cinghiale salvato da Ambulanze Veterinarie Odv e vigili del fuoco

Un cinghiale cade all’interno di una vasca irrigua rischiando di morire annegato ma viene salvato da Ambulanze Veterinarie Odv e dai vigili del fuoco. E' successo sabato ad Apricale.

A dare l’allarme sono stati alcuni ragazzi presenti nella zona dei campi sportivi, che hanno consentito così un intervento tempestivo. Ambulanze Veterinarie Odv è giunta per prima sul posto riuscendo a gestire l’animale in una fase critica e a mantenerlo in sicurezza, evitando che ingerisse acqua, fino all'arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, con i quali è stato poi effettuato, in sicurezza, il recupero. "L’operazione si è rivelata complessa anche a causa delle dimensioni e del peso dell’animale, stimato intorno ai 70 chilogrammi" - fanno sapere i soccorritori - "Grazie al lavoro congiunto delle squadre, il cinghiale è stato estratto dalla vasca e liberato".





"L’episodio evidenzia ancora una volta i rischi legati alla presenza di vasche irrigue non protette, che possono rappresentare un pericolo per la fauna selvatica, gli animali domestici e le persone" - sottolinea Ambulanze Veterinarie Odv - "E' stato il sesto intervento della giornata per le Ambulanze Veterinarie Odv, impegnate quotidianamente sul territorio in attività di soccorso".