Unojazz&Blues 2025, a Sanremo 7 mesi di musica internazionale: sul palco Marcus Miller, Fabrizio Bosso e molti altri (Foto e video)

Sanremo si prepara a vivere un anno intero all’insegna della grande musica. Torna, completamente rinnovato, il festival Unojazz&Blues, organizzato da E20Sanremo con il sostegno di Unoenergy, e lo fa con un’edizione 2025 dal respiro internazionale e una programmazione estesa su otto mesi, dal 13 aprile al 26 ottobre.

Ad impreziosire il cartellone, la presenza di autentiche leggende della musica mondiale: Marcus Miller, conosciuto come “The Superman of Soul”, Richard Bona insieme al batterista Dave Weckl, e poi ancora Fabrizio Bosso, gli iconici Yellowjackets, Frank Gambale, Danilo Perez, John Patitucci, Peter Erskine, Mike Manieri, Ida Nielsen & The Funkbots, solo per citare alcuni nomi. Una parata di stelle del jazz e del blues che promette di consolidare la città dei fiori come una delle capitali europee di riferimento per la musica dal vivo.

Il festival, che si svolgerà tra il Teatro dell’Opera del Casinò, l’Auditorium Franco Alfano e il suggestivo Parco Alfano, sarà diretto artisticamente dal chitarrista e musicista di fama internazionale Diego Campagna, con la produzione affidata a Mara De Scalzi e il supporto tecnico-organizzativo dell’Associazione Le Muse Novae e Mus’Art. Tra le novità più importanti di quest’anno c’è la dilatazione temporale dell’evento, non più limitato al solo periodo estivo, ma spalmato per tutto l’arco di otto mesi, garantendo una costante attenzione culturale e mediatica sulla città.

Talenti emergenti e sinergie locali. Confermato anche l’atteso ritorno del Unojazz&Blues Contest, il concorso dedicato ai giovani musicisti italiani. Le iscrizioni si apriranno il 30 aprile e andranno inviate entro il 30 giugno tramite il sito ufficiale www.unojazzandblues.it. I partecipanti avranno l’occasione di esibirsi accanto a nomi di prestigio e di essere valutati da una giuria composta da musicisti jazz di rilievo internazionale. A rafforzare il legame tra festival e città, la collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, che si esibirà nel Parco Alfano dando vita a un inedito connubio tra sonorità jazz e sinfoniche.

Unoenergy: “Un impegno concreto per la cultura”. La manifestazione si avvale del sostegno di Unoenergy, storico operatore italiano nel settore energetico con oltre 200 punti vendita sul territorio nazionale. La sponsorship del festival rappresenta, per il Gruppo, “un’occasione per rafforzare il proprio impegno nella valorizzazione culturale del territorio e sostenere percorsi di crescita sostenibile ispirati a solidità, dinamismo e presenza locale”, ha sottolineato Walter Lagorio.

Ingressi e prenotazioni. Tutti i concerti al Teatro dell’Opera del Casinò saranno a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti e con prenotazione obbligatoria tramite il sito www.unojazzandblues.com. Gli eventi realizzati in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica saranno invece a pagamento, con biglietti acquistabili sul sito www.sinfonicasanremo.it.