Sanremo: cantiere di piazza Eroi tra ritardi e cambiamenti in corso d'opera, residenti e commercianti costituiranno un Comitato Civico

Un comitato civico per il costruendo parcheggio di piazza Eroi Sanremesi. La conferma arriva da alcuni residenti, che stanno lavorando alla costituzione del comitato, al quale saranno invitati tutti quelli che gravitano attorno alla piazza, compresi i commercianti.

Le ragioni che hanno portato alla costituzione del comitato sono ovviamente diverse, tra residenti e commercianti ed alcuni di quelli che vivono nella zona hanno già iniziato a confrontarsi tra loro e con chi invece lavora nei diversi esercizi per cercare di capire le priorità di entrambi. “Ho trovato molto interesse e ragionevolezza – dice Marco Piccone, uno dei residenti – e, quindi, mi sto impegnando nella creazione di un Comitato Civico che, come previsto dall’articolo 39 del Codice Civile, si occupi della costruenda opera pubblica”.

Il compito preminente dei Comitati Civici è quello di concorrere all’azione amministrativa con funzioni di proposta e consultazione rispetto all’andamento dei servizi erogati e delle attività espletate dall’Amministrazione comunale. La creazione è in fase embrionale, visto che gli ideatori hanno ancora bisogno di confrontarsi con altri ‘attori’, ma il lavoro sta andando avanti.

“Tutti siamo preoccupati dai tempi che si dilatano – dicono i residenti - ma tutti dobbiamo preoccuparci anche di come la piazza sarà restituita ai cittadini. E’ di questo giorni la notizia che la proposta di cancellazione della fontana è stata accettata e che verrà conferito ad uno studio d'architettura la riprogettazione della piazza che tenga conto delle modifiche approvate dalla giunta. Ho avuto l’occasione di parlare con il Sindaco la settimana scorsa e con gli uffici tecnici questa settimana. Li ringrazio entrambi per la disponibilità dimostrata, ma rimango un po’ perplesso sulle motivazioni addotte per giustificare la revisione, che trovo quanto meno opinabili. Credo che restare vigili su ciò che verrà restituito ai cittadini sia una priorità; vorrei quindi che tutti insieme (privati e commercianti) si vegli non solo affinchè l'opera finisca in fretta, ma che sia soprattutto bella e funzionale”.

I residenti sostengono che una piazza, come ricorda l’Enciclopedia Treccani: “E’ o dovrebbe essere un’area ‘libera’, più o meno spaziosa, di forma quadrata, rettangolare, circolare, poligonale, che si apre in un tessuto urbano, al termine di una strada e più spesso all’incrocio di più vie, e che abbellita talvolta da giardini, monumenti, fontane, ha la funzione urbanistica di servire da luogo di ritrovo e di riunione dei cittadini, costituendo non di rado il centro della vita economica e politica della città o del paese”.

“Facciamo di piazza Eroi una… ‘piazza’” terminano.