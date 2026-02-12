Lions Club Ventimiglia, un gesto che cambia lo sguardo: donati occhiali a una bambina di Vallecrosia

Un gesto semplice, ma capace di cambiare il modo in cui una piccola comunità guarda il mondo. Nei giorni scorsi il Lions Club Ventimiglia ha portato a termine una nuova e significativa tappa del “Progetto Italia”, consegnando gratuitamente un paio di occhiali da vista nuovi e completi a una bambina residente a Vallecrosia.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla sinergia tra i soci del Club e la sezione di Imperia dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI), che hanno individuato una famiglia in difficoltà economica, impossibilitata a sostenere la spesa per il corretto ausilio visivo della figlia. Un supporto fondamentale, soprattutto in età scolare, quando la vista incide direttamente sull’apprendimento e sullo sviluppo sociale.

«Vedere bene è un diritto di ogni bambino» ha sottolineato la presidente del Lions Club Ventimiglia Cristina Silvestri durante la consegna. «Con questo piccolo gesto vogliamo ribadire la nostra vicinanza alla comunità di Vallecrosia. Un paio di occhiali può sembrare poca cosa, ma per una bimba significa poter apprendere meglio, giocare in sicurezza e affrontare la vita con più fiducia».

Grande la gratitudine espressa dalla famiglia della piccola, che ha ringraziato il Lions Club Ventimiglia e la sezione UICI di Imperia, evidenziando l’importanza di una rete di solidarietà concreta e vicina al territorio.

A rimarcare il valore dell’iniziativa è intervenuta anche la presidente di Zona Erika Demaria: «Il “Progetto Italia” è una delle punte di diamante dell’attività lionistica nazionale. Permette di intervenire direttamente nelle comunità locali: oggi oltre il 41% della popolazione utilizza lenti e il 7,5% vive in condizioni di assoluta povertà, con serie difficoltà ad acquistare occhiali, soprattutto per bambini e anziani».

Chiunque si trovi in una situazione analoga può rivolgersi al Lions Club competente per territorio: gli ausili visivi vengono forniti gratuitamente, con la tipologia e la gradazione necessarie, grazie al lavoro del Centro Lions per la Vista e Raccolta Occhiali di Chivasso (TO). Un piccolo grande aiuto che restituisce nitidezza non solo allo sguardo, ma anche al futuro.