Sanremo, rifiuti e ambiente: il Lions Matutia incontra Sergio Tommasini. Al via il nuovo service per il recupero dei cellulari usati

Un focus a 360 gradi che spazia dalla gestione dei rifiuti urbani alla solidarietà internazionale, fino alla tutela dell'ambiente. Presso la Club House del Circolo Canottieri, il Lions Club Sanremo Matutia ha ospitato un incontro di alto profilo con il dott. Sergio Tommasini, dirigente internazionale e, dal 2024, Presidente di Amaie Energia, accompagnato dall'ing. Luca Pesce, figura chiave nella gestione dell'igiene urbana cittadina.

Durante la serata, Tommasini ha analizzato le criticità del sistema rifiuti a Sanremo, puntando il dito su fenomeni come il conferimento errato, l’abbandono selvaggio nelle periferie e l’evasione della TARI, che gravano sulla comunità. Con 30.000 tonnellate di rifiuti gestite ogni anno, la sfida è imponente: la soluzione chiave sarà il nuovo biodigestore, fondamentale per trattare l'organico in loco ed evitare i costosi trasporti fuori provincia.

L'incontro è stato anche l'occasione per un racconto più personale: Tommasini ha condiviso la sua esperienza lavorativa ad Abidjan, in Costa d’Avorio, dove ha diretto una fabbrica di tonno con 1.500 dipendenti (in gran parte donne). Un legame con l'Africa che si è tradotto in solidarietà attraverso il sostegno a "Una Voce per Padre Pio Onlus", che assiste i bambini disabili a Bonoua.

Il momento clou della serata è stata però la presentazione del nuovo service ambientale del Lions Matutia. Il Presidente Gianni Ostanel ha annunciato l'avvio della raccolta di cellulari usati e non funzionanti. Il progetto ha incassato l'immediato plauso di Amaie Energia, che farà da partner logistico: a breve verranno posizionati contenitori strategici in città per recuperare i metalli preziosi contenuti nei dispositivi ed evitare la dispersione di sostanze inquinanti.

Un primato per la Città dei Fiori: grazie all'iniziativa del Matutia, Sanremo sarà la prima realtà in Liguria ad avviare strutturalmente questo tipo di raccolta differenziata tecnologica.