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Cronaca | 06 aprile 2026, 18:02

Anziana aggredita in strada a Vallecrosia: paura in via Colonnello Aprosio, fermato un uomo in stato confusionale

La donna, 70 anni, colpita nel pomeriggio: soccorsa dai sanitari, indagano le forze dell’ordine sull’accaduto

Anziana aggredita in strada a Vallecrosia: paura in via Colonnello Aprosio, fermato un uomo in stato confusionale

Nel pomeriggio di oggi, a Vallecrosia, una donna di 70 anni è stata brutalmente aggredita in via Colonnello Aprosio, in un episodio che ha scosso profondamente la comunità locale.

Secondo le prime informazioni, l’anziana sarebbe stata colpita da un uomo, probabilmente in stato di alterazione psicologica. L’aggressione è avvenuta in pieno giorno, sotto gli occhi di alcuni passanti, che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

La vittima è stata prontamente soccorsa dai sanitari intervenuti sul posto e trasportata per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero al momento note nei dettagli, ma l’intervento tempestivo ha evitato conseguenze peggiori.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. L’aggressore sarebbe stato fermato poco dopo, mentre si trovava ancora nelle vicinanze.

Carlo Alessi

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