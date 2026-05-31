Sanremo, auto centra il ponteggio e fugge: strada chiusa per ore in corso Trento e Trieste(Foto)

Ha urtato e danneggiato il ponteggio allestito sul condominio di fronte ai Bagni Italia, coinvolgendo anche alcuni motorini parcheggiati lungo la strada, per poi allontanarsi senza fermarsi. È accaduto nella serata di ieri, intorno alle 22, in corso Trento Trieste.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo responsabile dell'incidente sarebbe un'autovettura con targa ucraina. Determinanti per le indagini si stanno rivelando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze raccolte sul posto, che potrebbero consentire di identificare e rintracciare il conducente, il quale si sarebbe dato alla fuga subito dopo l'impatto. Dai primi accertamenti emergerebbe inoltre l'ipotesi che l'uomo fosse in stato di ebbrezza.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente una pattuglia della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. Per ragioni di sicurezza si è reso necessario chiudere al traffico il tratto di strada interessato, in attesa della verifica e della messa in sicurezza dell'impalcatura da parte dei responsabili del cantiere. Fortunatamente i danni sono risultati contenuti: il ponteggio, infatti, era stato ancorato saldamente alla struttura dell'edificio, circostanza che ne ha impedito il crollo e ha evitato conseguenze ben più gravi.

Nella mattinata odierna la Polizia Locale ha sollecitato un ulteriore sopralluogo per verificare l'effettiva messa in sicurezza dell'area, intervento che era già stato effettuato nel corso della notte. Le operazioni hanno consentito di anticipare la riapertura della viabilità.

La strada è stata infatti riaperta intorno alle 10.30, una volta completati tutti i controlli e garantite le condizioni di sicurezza. Proseguono nel frattempo le indagini per risalire all'identità del conducente e accertare con precisione la dinamica dell'accaduto.