Sanremo, ultimo turno di servizio per il Vigile del Fuoco Mariano Enargelico: dal 1° giugno il meritato pensionamento

Si è conclusa ieri, 29 maggio, una lunga e prestigiosa carriera al servizio della collettività per il CSE Mariano Enargelico, che ha prestato il suo ultimo turno presso il distaccamento di Sanremo prima del collocamento a riposo previsto per il 1° giugno. Entrato nel Corpo nel giugno del 1993, Enargelico lascia il servizio attivo dopo oltre trentadue anni di attività, durante i quali ha rappresentato un punto di riferimento per colleghi e cittadini, distinguendosi per professionalità, esperienza e spirito di servizio.

A salutarlo con affetto sono stati i colleghi del turno B di Sanremo, che hanno voluto dedicargli un messaggio carico di stima e riconoscenza. «Caro Mariano, è arrivato il momento di appendere la divisa al chiodo e di goderti questo meritato riposo. Tutto il turno perderà un professionista esemplare e una guida sicura nei momenti di emergenza. Ti ringraziamo per la pazienza e per gli insegnamenti che ci hai trasmesso. Sei stato un pilastro della nostra squadra», hanno scritto i colleghi. Parole che testimoniano il profondo legame umano e professionale costruito nel corso degli anni all'interno del distaccamento matuziano, dove Enargelico ha condiviso interventi, responsabilità e momenti significativi della vita operativa.

Il messaggio si conclude con un augurio per il futuro: «Ti auguriamo una pensione straordinaria ricca di tempo per te, per le tue passioni, per la tua famiglia. La porta della caserma sarà sempre aperta. Buona vita!». Con il pensionamento di Mariano Enargelico si chiude una pagina importante per il distaccamento di Sanremo, che saluta uno dei suoi uomini più esperti, lasciando però un patrimonio di competenze, valori e insegnamenti destinato a rimanere nel tempo.