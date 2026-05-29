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Cronaca | 29 maggio 2026, 17:06

Sanremo, revocato il divieto di balneazione alla Bussola: acque di nuovo balneabili tra Foce Levante e Bagni Matuzia

Dopo gli esiti favorevoli delle analisi Arpal il sindaco firma l’ordinanza: rimossi i divieti nel tratto interessato

Foto d'archivio

Foto d'archivio

Revocato il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare della Bussola, tra la spiaggia libera attrezzata “Foce Levante” e i “Bagni Matuzia”. Lo dispone l’ordinanza sindacale firmata dal sindaco Alessandro Mager. La decisione arriva dopo i nuovi controlli effettuati da Arpal sulle acque di balneazione. Gli esiti del campione suppletivo eseguito il 28 maggio hanno infatti dato risultati favorevoli per tutti i parametri previsti dalla normativa.

In particolare, i valori rilevati risultano ampiamente entro i limiti di legge: Escherichia coli a 64 MPN/100 ml rispetto al limite di 500 ed enterococchi intestinali a 160 MPN/100 ml, sotto la soglia massima di 200. L’ordinanza precedente, del 28 maggio, aveva disposto il divieto temporaneo di balneazione in via precauzionale dopo controlli routinari effettuati nei giorni scorsi.

Con il nuovo provvedimento il Comune ha disposto anche la comunicazione immediata ai concessionari e gestori delle spiagge interessate, che dovranno procedere alla rimozione dei cartelli di divieto. Coinvolti gli stabilimenti Bagni Matuzia, Bagni Tartaruga, La Bussola e la spiaggia libera attrezzata Foce Levante.

Carlo Alessi

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